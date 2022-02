https://cz.sputniknews.com/20220217/neco-pro-cukrovkare-prirodni-lek-ktery-snizi-hladinu-cukru-v-krvi-za-nekolik-mesicu-17667900.html

Něco pro cukrovkáře. „Přírodní lék“, který sníží hladinu cukru v krvi za několik měsíců

Něco pro cukrovkáře. „Přírodní lék“, který sníží hladinu cukru v krvi za několik měsíců

Ústředním bodem léčby diabetu 2. typu je kontrola hladiny cukru v krvi, která může způsobit řadu závažných komplikací. Výzkum publikovaný v časopise... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

Cukrovka 2. typu je chronické onemocnění, při kterém hladina cukru v krvi stoupá na nebezpečnou úroveň, pokud nejsou přijata opatření. Vysoká hladina cukru v krvi je důsledkem zhoršené produkce inzulínu. Bez tohoto mechanismu má hladina cukru v krvi tendenci stoupat. Naštěstí existují alternativní způsoby regulace hladiny cukru v krvi, píše Express.Úpravou jídelníčku lze vysokou hladinu cukru v krvi snížit a v průběhu několika měsíců dokonce stabilizovat.Důkazy publikované v časopise International Journal of Medical Research & Health Sciences naznačují, že pití jablečného octa může mít tento silný účinek na hladinu cukru v krvi.Randomizovaná studie byla provedena na 110 vhodných pacientech s diabetem 2. typu, kteří byli vybráni a rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina dostávala během večeře 15 ml jablečného octa ve 200 ml vody po dobu tří měsíců - zatímco druhá skupina dostávala placebo.Po celou dobu studie byly hodnoceny a analyzovány změny HbA1C (glykovaného hemoglobinu) a hladiny cukru v krvi nalačno před a po podání.Co vědci zjistili? Ve skupině, které podávali ocet, pozorovali „významnou“ změnu HbA1c a hladiny cukru v krvi nalačno. Naproti tomu v placebové skupině nebyla pozorována žádná významná změna v průměru těchto statistik.Vědci dospěli k závěru, že jablečný ocet, „pokud je užíván pravidelně, je účinný při kontrole cukrovky“.Tipy pro zvládání cukrovkyPři cukrovce byste měli jíst co nejzdravější potraviny v přiměřeném množství a jíst pravidelně. Na Klinice Mayo se k věci vyjádřili podrobněji.Závěrem uveďme, jaké příznaky doprovází cukrovku druhého typu. Mnoho lidí má totiž toto onemocnění, aniž by si to uvědomovali. Je to proto, že příznaky nemusí nutně způsobovat, že se necítíte dobře.Mezi příznaky cukrovky 2. typu patří:Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

