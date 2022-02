https://cz.sputniknews.com/20220217/nevite-co-s-kurecim-masem-zkuste-tento-pokrm-s-bramborami-a-syrem-a-urcite-si-ho-zamilujete-17648525.html

Nevíte, co s kuřecím masem? Zkuste tento pokrm s bramborami a sýrem a určitě si ho zamilujete

V lednici máte kuřecí maso a máte pocit, že všechny recepty už jste zkoušeli? Nezoufejte a zkuste tento rychlý a chutný recept, kterým jistě ozvláštníte... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

Jaké suroviny potřebujeme k přípravě receptu?PostupKuře namarinujte s vybraným kořením a dejte ho péct do trouby na 20 minut při 200 stupních. Poté stehna vyjměte a mírně propíchněte. Poté je dejte péct na stejnou dobu. Tímto postupem totiž zaručíte, že kuře pustí výbornou šťávu.Brambory nakrájíme a vložíme do studené vody, protože je potřebujeme zbavit přebytečného škrobu.Dobře rozehřejte pánev, nalijte do ní hodně oleje a brambory na něm po malých porcích několik minut smažte. Tímto způsobem se brambory upečou do křupava. Poté je položte na ubrousek nebo papírovou utěrku, abyste je zbavili přebytečného oleje.Šťávu z kuřecího masa nalijte do hrnce a přidejte vývar. Mouku rychle osmahněte na samostatné pánvi a přidejte ji do omáčky. Vařte, dokud konzistence nezhoustne. Obvykle to trvá kolem deseti minut.Maso vyjměte a ručně ho nakrájejte na malé kousky a vkládejte přímo do omáčky. Pečené brambory položte na talíř, posypte sýrem. Horké brambory můžete také jen posypat obyčejným tvrdým sýrem. Navrch nalijte omáčku. Neuvěřitelně chutný pokrm je hotový.Zkuste i další receptAby toho nebylo málo, můžete zkusit ještě jiný recept s kuřecím masem. Jaro se nebezpečně blíží a to samozřejmě znamená, že postupně začneme shazovat teplé bundy a svetry. Mnozí si však během zimy nashromáždili nějaké ty zásoby tuku, pokud patříte do této skupiny, recept na kuřecí prsíčka určitě oceníte. Jejich příprava je naprosto nenáročná a maso zůstává jemné a šťavnaté.Co budete potřebovat?Způsob přípravyKuřecí prsíčko vysušte utěrkou nebo papírovým ubrouskem a dobře potřete solí a kořením. Maso nechte trochu marinovat a zatím v hrnci přiveďte do varu mléko. Pozor! Mléka musí být dostatečné množství, aby v něm bylo maso úplně ponořené. Když nastal bod varu, opatrně do něj ponořte kuřecí prsíčko, opět přiveďte k varu, ztište oheň a nechce maso vařit přesně 30 sekund. Poté sundejte hrnec ze sporáku a dobře ho zabalte do utěrky. Nechte maso na dvě až tři hodiny pomalu vystydnout.Hotovo, dokonale šťavnaté a hlavně dietní kuřecí prsíčko je hotové. Nechte si chutnat!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

