Pod rouškou fake news o ruské invazi Lichtenštejni znovu „zaútočili“ na Česko. Názor

Není radno podceňovat právní útoky Lichtenštejnů na Česko. „Tato snaha totiž patří do současného silného a velmi nebezpečného politického trendu zaměřeného... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

Nadace žádala (ale neuspěla) vydání majetku, který podle ní neoprávněně užívá český stát, a náhradu škody vzniklé tímto užíváním. Šlo například o lednický či valtický zámek. Okresní soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Lichtenštejnská knížecí rodina tvrdí, že ji český stát majetek na základě Benešových dekretů po roce 1945 zabavil nezákonně. Podle expertů se jedná o majetky v hodnotě miliard korun a konec těchto soudů je v nedohlednu. Jak hodnotíte celý tento příběh a jak dlouho to bude trvat? Ptáme se Vladimíra Pelce.Pelc: Celou záležitost je nutné vidět komplexně. Benešovy dekrety se týkají situace v roce 1945 a před ním. Benešovy dekrety jsou součástí našeho právního řádu. Nejsou právně aktuální, protože jejich cíl byl uskutečněn. Jako součást našeho právního řádu jsou nezrušitelné. Od konce 2. světové války, tedy porážky fašismu a zejména nacismu, se tyto poražené síly snaží o jejich zrušení. Cílem je útok na naši demokracii. Za snahou o prolomení Benešových dekretů a tedy úsilím o navrácení majetku potomkům nacistů, podporovatelům nacismu, ideovým souputníkům nacismu, stojí sudetské organizace, jejich pátá kolona v ČR a místní lobbyistické skupiny. Majetkové požadavky Lichtenštejnů patří do tohoto širokého politického a ideologického proudu, jehož úmyslem je překrucování dějin s cílem změnit historické pravdy. Lichtenštejnský kníže František Josef II. se ve 30. letech 20. století přihlásil k německé národnosti, tedy k nacistickému Německu; a jako takový byl protežován. Spolupracoval se Sudetoněmeckou stranou – mj. po nacistickém anšlusu Rakouska v roce 1938 na panstvích ležících na německém jazykovém území propustil české úředníky a zaměstnance, v obchodních vztazích podporoval výlučně árijské firmy, zrušil styky s firmami i osobami neněmeckými nebo neárijskými. Proto jeho majetek propadl po 2. světové válce na základě Benešových dekretů státu. Byl zkonfiskován. Není možné vracet majetek konfiskovaný před únorem 1948.„Jde o nápravu bezpráví, které se tady stalo a které je tady státem udržováno několik desítek let. Chceme-li být právním státem, musíme bezpráví odstraňovat,“ uvedl právní zástupce nadace knížete z Lichtenštejna. Současný stav označil za okupaci majetku. Jak byste odpověděl na otázku zástupce nadace: „Chce být český stát právním státem? Musí bezpráví odstranit?“Česká republika v tomto směru zcela jistě je právním státem. Žádné bezpráví se nestalo. Ani po roce 1945, ani v čase meziválečném, kdy stát Lichtenštejnům zkonfiskoval podstatnou část majetku na základě zákonů o druhé pozemkové reformě. Uvedený právní zástupce nadace užívá výraznou politickou demagogii. O žádnou okupaci majetku nejde. Lichtenštejnům byl majetek zákonným způsobem zkonfiskován. Nepatří jim. Nešlo a nejde o žádné bezpráví. Zástupce nadace se snaží o ideologickou hybridní válku proti našim občanům. (Zpívá píseň toho, jehož chleba jí.)V mezinárodní praxi jsou situace, ze kterých v této fázi není východiska, které je prostě potřeba nechat ve stavu status quo. Prezident M. Zeman projevil moudrost, když řekl, že vstup Krymu do Ruska je třeba brát jako fait accompli, tedy hotovou věc. Měli by Lichtenštejnové také přijmout toto pravidlo a přestat vznášet požadavky na své údajné nároky na majetek v České republice?Jejich nároky jsou protiprávní. Ovšem přicházet s nimi budou stále – doufají, že se jim a dalším útočníkům na Benešovy dekrety podaří jejich průlom, jejich faktické odstranění. Současný majetkový stav nebudou brát jako hotovou věc. Jde přece o obrovské majetky, které by jejich bývalí majitelé mohli získat. Jde o snahu o změnu náhledu na historické události a jejich hodnocení. Jde o způsob vyvinění se z válečných provinění, které jejich předci spáchali.Po 17 letech od vzniku České republiky, tedy v roce 2009, Lichtenštejnsko navázalo vzájemné diplomatické styky. Až doposud bylo jedinou zemí světa, která neuznala samostatnou Českou republiku. Komplikuje podle vás majetkový spor vztahy mezi Českou republikou a Lichtenštejnskem dnes?Domnívám se, že obchodní vztahy mezi zeměmi a firmami uvedené neoprávněné požadavky Lichtenštejnska nekomplikují. Pokud někdo chce obchodovat, může. Lichtenštejnsko však bude neustále vyvíjet politický tlak na vlády ČR, aby na jejich neoprávněné požadavky přistoupily, bude se snažit o likvidaci Benešových dekretů. Tato snaha totiž patří do současného silného a velmi nebezpečného politického trendu zaměřeného proti našemu státu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

