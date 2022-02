Příběh ukradeného domácího erotického videa Pemely Anderson ožil v seriálu. Stojí za to ho vidět?

https://cz.sputniknews.com/20220217/pribeh-ukradeneho-domaciho-erotickeho-videa-pemely-anderson-ozil-v-serialu-stoji-za-to-ho-videt-17663171.html

Nejznámější skandál s únikem domácího porna hvězd byl zpracován ve formě seriálu. Jedná se o seriál Pam & Tommy, který nám umožňuje nahlédnout do vztahu... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

Seriál vznikl na základě článku, který byl zveřejněn v časopisu Rolling Stone v roce 2014, v němž byl poprvé popsán průběh odcizení videa a jeho následná distribuce. Ačkoliv je tento příběh poměrně starý, překvapivě otevírá aktuální témata, například jak se stírají hranice mezi veřejným a intimním životem a o tom, jakou roli v tom hrají technologie.Hvězdná dvojice se natočila v intimním okamžiku a kazetu uložila do trezoru. Nahrávku však ukradl jeden z pracovníků, který se podílel na rekonstrukci jejich obydlí. Tommy pořád vymýšlel nové a nové úkoly pro svého zaměstnance a zaplatit zaměstnancům za práci také moc nespěchal. Jeden ze zaměstnanců se proto rozhodl mstít. Když zjistil, jaký vzácný materiál se ocitl v jeho rukou, rozhodl se najít způsob, jak lup zpeněžit.Seriál režiséra Craiga Gillespieho má celkově osm dílů a podrobně popisuje, jak Rand Gauthier se zkušenostmi v oblasti pornoprůmyslu spolu s komplici vydělal na nahrávce a její distribuci přes internet, který byl tehdy ještě v zárodcích, obrovskou částku peněz. V seriálu můžeme vidět, jak funguje voyerismus obyčejných lidí, kteří jsou schopni udělat takřka cokoliv, aby nahlédli do intimního života známých osobností.V seriálu byla Pamela Anderson vyobrazena velmi pozitivně a citlivě. Diváci tak můžou uvidět, jak těžké to v tomto okamžiku pro Pamelu bylo, a jaký rozdíl je v dopadech situace na ní a jaký na jejího partnera. Podle informací a zdrojů Entertainment Weekly Pamela Anderson doteď velmi citlivě reaguje na tuto událost a seriálu nedala své požehnání, dokonce úplně odmítla se podívat na trailer.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

