První část amerického konvoje překročila hranice se Slovenskem. V noci kvůli tomu lidé protestovali

První část amerického konvoje překročila hranice se Slovenskem. V noci kvůli tomu lidé protestovali

Americký vojenský konvoj míří na Slovensko z Německa na cvičení. Dnes v nočních hodinách překročila hranice s naším nejbližším sousedem první část. Do Česka... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

Americká armáda přesunuje své jednotky v rámci cvičení Saber Strike 2022, celkem se ho účastní asi 1200 vojáků a 500 kusů techniky. Po českých silnicích projíždí konvoj v pěti částech, přičemž každá je rozdělena na další tři až pět skupin. Ty následují s hodinovým odstupem kvůli plynulosti dopravy. Většina přesunu se realizuje také v nočních hodinách.Co se týče trasy, ta vede z Rozvadova po dálnicích D5, D0, D1 a silnici I/38 do Rančířova, po odpočinku pak opět po silnici I/38 na dálnici D1 a D2. Na Slovensko míří přes břeclavský hraniční přechod. Slovensko opustí v druhé polovině března, využijí k tomu stejnou trasu a k odpočinku tábor v Rančířově.Zmiňme, že každá část konvoje stráví v Česku maximálně 48 hodin. Podle armády bude v každé skupině na českých silnicích maximálně 20 vozidel. Řidiči by měli dbát pokynů policie, do konvoje nemají vjíždět a ani jej předjíždět, pokud nemají jistotu, že jej předjedou celý.Protesty na hranicíchNutno podotknout, že přítomnost vojáků na Slovensku nepodporují zdaleka všichni občané. Například bývalý předseda Národní rady SR Andrej Danko natočil video, jak lidé protestují na česko-slovenské hranici proti průjezdu amerického konvoje.Připomeňme, že cvičení Saber Strike český kabinet schválil již loni na podzim. Na programu je i cvičení s dalšími americkými jednotkami ve vojenském výcvikovém prostoru Hradiště, které proběhne v první polovině března. To, jak bude vypadat letošní cvičení Defender Europe 2022, zatím není úplně jasné.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

