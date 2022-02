https://cz.sputniknews.com/20220217/rakusanovo-ministerstvo-oznacilo-operace-ruska-proti-is-za-agresivni-pocinani-co-prijde-dal-17662423.html

Rakušanovo ministerstvo označilo operace Ruska proti IS za agresivní počínání. Co přijde dál?

Rakušanovo ministerstvo označilo operace Ruska proti IS za agresivní počínání. Co přijde dál?

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám Ministerstva vnitra ČR na pozadí eskalující krize kolem Ukrajiny připravilo přehled akcí Ruska z posledních let... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-17T17:26+0100

2022-02-17T17:26+0100

2022-02-17T17:26+0100

česko

vít rakušan

rusko

islámský stát

sýrie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/187/78/1877889_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f1aed5b3ffa4aa417ac32f55a5e5876a.jpg

Centrum doslova hází všechno do jednoho pytle. Za příklady agresivního počínání označuje třeba připojení Krymu k Rusku na základě demokratického referenda v roce 2014 nebo otravu bývalého ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Salisbury z roku 2018, kterou britská vláda známými slovy „highly likely“ – tedy „s vysokou mírou pravděpodobnosti“, leč bez důkazů, připisuje Rusku.Pozoruhodné, že mezi příklady agresivního počínání vnitro zařadilo i ruskou operaci proti teroristům Islámského státu* v Sýrii. „V bojích se angažuje min. do roku 2021,“ stojí v přehledu. Co však Rakušanovu ministerstvu uniklo?Příchodu ruských vojáků na podzim 2015 do Sýrie předcházela oficiální žádost syrských úřadů do Moskvy o pomoc v boji proti mezinárodnímu terorismu. Ruská operace umožnila výrazně zvrátit vývoj války. Aktivní fáze operace trvala více než dva roky a celkem bylo během bojových akcí, jen díky náletům a řízeným střelám, zlikvidováno asi 134 tisíc ozbrojenců a desítky tisíc objektů teroristů.Účast Ruska pomohla syrským jednotkám osvobodit přes 1 400 obcí, v důsledku čehož mohl Damašek znovu získat kontrolu nad většinou země. Podle ministra obrany Ruské federace Sergeje Šojgu byla jedním z hlavních výsledků operace úplná porážka Islámského státu a vážné škody způsobené veškerému mezinárodnímu terorismu. Současná krize na rusko-ukrajinském pomezí, ať už na ni má CTHH názor jakýkoliv, není bianco šek na podporu terorismu.*teroristická organizace zakázaná v Rusku

rusko

sýrie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vít rakušan, rusko, islámský stát, sýrie