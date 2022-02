https://cz.sputniknews.com/20220217/rusko-muze-pocitat-s-podporou-venezuely-v-celeni-hrozbam-nato-prohlasil-maduro-17656902.html

Rusko může počítat s podporou Venezuely v čelení hrozbám NATO, prohlásil Maduro

Rusko může počítat s podporou Venezuely v situaci hrozeb ze strany NATO a západních států, prohlásil prezident země Nicolás Maduro. 17.02.2022, Sputnik Česká republika

„Prezident (Ruska Vladimir) Putin ví, že může počítat s podporou lidu a vlády Venezuely, mírové vlády. Diplomacie míru zvítězí, bude to grandiózní triumf Putina a Ruska v těchto dnech mezinárodní kampaně hrozeb, protože Rusko používá diplomacii na ochranu svých zájmů,“ dodal Maduro.Vojenská spolupráceRusko a Venezuela pozměnily plány spolupráce ve vojenské sféře a dohodly se na jejím rozšíření v zájmu ochrany míru a suverenity v jihoamerické zemi, prohlásil Maduro k závěrům schůzky s ruskou vládní delegací.Podle Madura dostal velitel bolívarovských ozbrojených sil generál Vladimir Padrino Lopez a generální štáb venezuelské armády přesné rozkazy ohledně rozšíření výcviku vojáků, školení a spolupráce s Ruskem.Ruská delegace v čele s vicepremiérem Jurijem Borisovem, který vede mezivládní komisi pro obchodní, ekonomickou a technickou spolupráci s Venezuelou, se sešla s výkonnou viceprezidentkou Venezuely Delcy Rodriguezovou a viceprezidentem pro ekonomiku, ministrem ropy Tarekom el Aissamim.Borisov k závěrům schůzek sdělil, že Rusko a Venezuela hodlají rozšířit společné projekty v materiální sféře, pracovat na perspektivních iniciativách ve spolupráci a zvýšit obrat zboží, který v loňském roce stoupl „prakticky o 50 %“.Ukrajinská otázka a jednání se ZápademV posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V této souvislosti Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě. 24. ledna byla uveřejněna informace o přesunu dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a nizozemských stíhaček do Bulharska a také o možném vyslání francouzských jednotek do Rumunska.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém vlastním území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje minské dohody, podle nichž má být uzavřeno příměří a staženy těžké zbraně z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to i s použitím zakázané techniky - protitankového raketového systému Javelin a útočného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničních věcí RF opakovaně upozorňují, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšířit zahraniční seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace napětí na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení a tím ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Koncem loňského roku Moskva předala Bruselu a Washingtonu návrhy dokumentů o bezpečnostních zárukách. Kreml trvá na tom, aby NATO ukončilo vojenskou spolupráci s postsovětskými zeměmi, nevytvářelo základny na jejich území, omezilo rozmisťování útočných prostředků u ruských hranic, stáhlo americké jaderné zbraně z Evropy a nerozšiřovalo se na východ.27. ledna Rusko obdrželo písemnou odpověď. Ministerstvo zahraničních věcí RF uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější – nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

