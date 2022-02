https://cz.sputniknews.com/20220217/rusko-nezautocilo-i-pres-snahu-zapadnich-medii-jak-hloubeji-tisk-muze-klesnout-nazor-17657613.html

Rusko nezaútočilo i přes snahu západních médií. Jak hlouběji tisk může klesnout? Názor

Rusko stahuje vojáky z ukrajinských hranic. „Jednotky Jižního a Západního vojenského okruhu po splnění úkolů zahájily nakládku na železniční vagony, vrátí se... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

Před několika dny došlo ke schůzce šéfů resortů zahraničí a obrany s prezidentem Vadimirem Putinem. Je možné, že Západ vyslyšel obavy Ruské federace o bezpečnosti a je připraven k dialogu, takto o tom hovořil ministr Lavrov. Zřejmě nebezpečí eskalace pochopili i v Kyjevě. Řekl bych, že se zdiskreditovala západní média, která už měsíce straší ruským útokem na Ukrajinu. Tento útok měl „s konečnou platností“ proběhnout 16. 2. 2022. Ale opět chyba médií… Jak by řekl Cicero: „Jak dlouho ještě budou pokoušet shovívavost/trpělivost spotřebitelů západního zpravodajství?“ Lidé na sociálních sítích píší poznámky typu, že Západ už snad „prosí“, aby Rusko zaútočilo… Copak toto není ztráta kreditu, absolutní ztráta?Petr Štěpánek: Nejsem zahraničně politický expert, to rád ponechám povolanějším, můj obor jsou média.Na ně se prioritně právě ptáme.Jestli mě něco opravdu děsí, tak je to militarizace veřejného prostoru, které se dopouštějí propagandistická média hlavního proudu v čele s Českou televizí. Někteří politici, novináři a rádoby experti jako kdyby po této válce na východě přímo toužili. Jako by si ji přáli. Jako by byli přímo natěšení, že i my vyrazíme na Rusa. Nic hloupějšího a nebezpečnějšího ovšem neexistuje. Ve jménu cizích zájmů si zahrávají s životy a prosperitou českých občanů. Tohle válečné dobrodružství, kdyby k němu snad nedej bože došlo, nic dobrého nemůže přinést.Západní politici jezdí vyjednávat do Moskvy, ale většinou nic kloudně neříkají. Myslím, že je to vidět zejména na živém tlumočení, kdy se opravdu vytrácí pointa… Nemají co říci, nebo to už neumějí?Nejúčinnější ruskou propagandou je idiocie našich vlastních – západních – politiků. To, co do veřejného prostoru vypouští kupříkladu Bidenova administrativa, jsou takové pitomosti, že jim může věřit pouze někdo s dokonale vymytým mozkem, s inteligencí houpacího koně nebo jménem Kolář, Lipavský či Votápek.Ta úporná snaha rozfoukat na Ukrajině za každou cenu nějaký konflikt, je tak průhledná, že jejím výsledkem, kdyby snad opravdu k něčemu došlo, může být pouze to, že lidé ukážou svým politikům vztyčený prostředníček, a ne že se půjdou bít za obchodní zájmy hrstky vyvolených, vesměs samozvaných korporátníků, kteří západní svět už léta vedou od deseti k pěti.Tak jak je to s tím útokem? Čekám, kdy média začnou tvrdit, že proběhl. Jsou toho teoreticky schopna? Bloomberg všem ukázal cestu, ale zatím byl tak „slušný“, že to dementoval.Prosím pěkně, pomozte a osvěžte mi paměť. Kolikrát už to Rusové za posledních pár týdnů dle informací americké administrativy napadli Ukrajinu? Nějak to nestačím počítat a trochu se v tom ztrácím. Kdy zaútočí příště? Že prý ve středu. Já jen, abych se nezapomněl koukat na televizi.Ono se také říká, že provokování se nevyplácí. Rusové se už jednou od hranic stáhli, pak kontingent zase navýšili a možná se dočkáme uznání Donbasu ze strany RF…Nejsem věštec, ale jedno říci mohu: Co si média a válkychtiví politici počnou, když Rusové ani příští týden nezaútočí? Co všechny ty titulky o ruské agresivitě? Toto není médii dobře odváděná práce.Děkujeme za komentář.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

