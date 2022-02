https://cz.sputniknews.com/20220217/snazim-se-s-tim-bojovat-uz-dlouhou-dobu-buresova-duverne-hovori-o-psychickych-problemech--17663284.html

„Snažím se s tím bojovat už dlouhou dobu.“ Burešová důvěrně hovoří o psychických problémech

„Snažím se s tím bojovat už dlouhou dobu.“ Burešová důvěrně hovoří o psychických problémech

Eva Burešová se zúčastnila akce pro nadační fond Spolu na draka, v rámci něhož postížené děti navštívily ateliéry, kde se natáčí seriál ZOO a také se seznámily... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-17T21:03+0100

2022-02-17T21:03+0100

2022-02-17T21:03+0100

celebrity

eva burešová

nadace

děti

akce

koncert

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1093/60/10936095_0:114:1200:789_1920x0_80_0_0_7f9ab4b3499e1f2dc0ae65abbb79493c.jpg

Česká herečka a zpěvačka je patronkou této nadace, která pomáhá dětem trpícím úbytkem svalové hmoty, pro něž spolu s dalšími zpěváky před časem natočila písničku Ještě jednou, uvedl server CNN Prima News.Burešová se účastní i jiných akcí podporujících tyto děti, třeba spolu s dalšími českými celebritami uvítala děti spolu s jejich rodiči ve filmových ateliérech ZOO, kde měli krásnou příležitost si všichni spolu popovídat, na konci setkání komentovala čas strávený ve společnosti dětí.Poté zpěvačka také podotkla, že tyto děti a jejich rodiči jsou psychicky mnohem silnější, než by se to mohlo zdát.„Jsem moc vděčná, že mám zdravé dítě. V těchto dětech i v jejich rodičích vidím ale obrovskou sílu – často jsou mnohokrát šťastnější a silnější než my,“ oznámila.S radostí si s nimi Burešová popovídala a strávila čas, po setkání ovšem začala uvažovat o tom, pro koho tato schůzka byla přínosnější, jestli pro děti, nebo zrovna pro hostitele.Nakonec ale hvězda prohlásila, že se ve výspělé společnosti nemusí přihlížet pouze k fyzickým postižením, protože ani psychické problémy nejsou méně závažné.„Velká pozornost se klade na fyzické postižení, ale zapomíná se, že existují i psychické nemoci. Ví se o úzkostech nebo depresích, ale když to člověk řekne natvrdo, lidi ho moc vážně neberou,“ uvedla s tím, že jim je také vystavená.Ovšem herci a zpěváci s psychickými potíži často bojují na pódiu, kde nejen sálají energií, ale zároveň ji přijímají od diváků. Pokud si ale fanoušci přejí pomáhat nejen oblíbeným hvězdám, ale i postiženým dětem, budou k tomu mít příležitost na galavečeru Na draka, jež se uskuteční už v tuto sobotu v pražském Obecním domě, kam všechny osobně zpěvačka pozvala.„Koncert bude úžasný nejen pro účinkující, ale i diváky. Bude tam spousta herců, zpěváků. Lístky jsou v prodeji, kupujte,“ prohlásila Burešová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220215/tak-to-je-neco-buresova-sokovala-fotkou-ve-svatebnich-satech-krasna-nevesta-vzkazuji-lide-17633506.html

https://cz.sputniknews.com/20220212/buresova-v-provokativnich-satech-si-pripravila-pro-sve-fanousky-hadanku-byli-uspesni-17572138.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eva burešová, nadace, děti, akce, koncert