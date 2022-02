https://cz.sputniknews.com/20220217/spolecnost-google-pripravuje-nova-pravidla-ochrany-osobnich-udaju-jak-vas-ted-bude-sledovat-17652842.html

Společnost Google připravuje nová pravidla ochrany osobních údajů. Jak vás teď bude sledovat?

Společnost Google připravuje nová pravidla ochrany osobních údajů. Jak vás teď bude sledovat?

17.02.2022, Sputnik Česká republika

věda a technologie

telefon

google

apple

sledování

soukromí

Společnost plánuje omezit zejména předávání uživatelských dat třetím stranám a přestat identifikovat uživatele napříč aplikacemi. Společnost také zkoumá technologie, které by snížily pravděpodobnost skrytého sběru dat.Dřívější opatření k omezení šíření uživatelských dat pro cílenou reklamu zavedla společnost Apple, která ve čtrnácté aktualizaci svého operačního systému iOS začala vyžadovat povolení pro aplikace k používání uživatelské historie.Google se svým vyhledávačem a Gmailem je součástí holdingu Alphabet. Do skupiny Alphabet patří také Android a YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital a Google X.Sledování pomocí chytrých telefonů AppleApple nepopírá skutečnost, že jeho gadgety mají funkci, díky níž absolutně každá nainstalovaná služba sleduje akce uživatelů. Aplikace pro iPhone shromažďují pro reklamní účely data z jiných aplikací a prohlížečů a prodávají je třetím stranám.Reklamní sledování začíná už při prvním spuštění jakékoliv aplikace. Hned po jejím otevření uživatel narazí na vyskakovací okno s žádostí o povolení sledování jeho aktivit, systém tedy nabídne celkově dvě možnosti: buď „Požádat aplikaci, aby nesledovala“ anebo „Povolit“.Zabránit sledování aktivit na iPhonu, iPadu nebo iPodu Touch, můžete i prostřednictvím korekce nastavení, musíte tedy otevřít „Nastavení“, přejít do záložky „Soukromí“ a otevřít „Sledování“, posléze je třeba vypnout funkci pro každou aplikaci zvlášť.Navzdory tomu, že iPhone používá ke svému fungování služby Apple, nebrání to ovšem Googlu v provádění stejného špehování, jako na chytrých telefonech fungujících na základě Androidu. Uživatelům chytrých telefonů Apple s aktivním Googlovým účtem alespoň v jedné aplikaci, třeba na Youtube, je doporučováno zkontrolovat svoji historii polohy na Google Mapách a zakázat společnosti její sledování.Pro zákaz sledování Googlem polohy chytrého telefonu a jeho majitele, je třeba přejít na webovou stránku služby, přihlásit se a v boční nabídce rozkliknout sekci „Chronologie“. Dále by bylo třeba přejít ve spodní části obrazovky do záložky „Historie polohy“ a tuto funkci zakázat.Nadbytečným úkonem také nebude zapnutí automatického vymazávání dat po uplynutí každých tří měsíců.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

