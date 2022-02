https://cz.sputniknews.com/20220217/vetsi-uzitek-nebo-skodlivost-prozradime-co-muze-zpusobit-konzumace-hoveziho-a-veproveho-masa-17659777.html

Větší užitek nebo škodlivost? Prozradíme, co může způsobit konzumace hovězího a vepřového masa

Větší užitek nebo škodlivost? Prozradíme, co může způsobit konzumace hovězího a vepřového masa

Maso je jedním z nejdůležitějších potravin našeho jídelníčku. Někteří lidé sice maso nejedí, většina lidí si přesto bez něj nemůže představit svůj život a... 17.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-17T22:47+0100

2022-02-17T22:47+0100

2022-02-17T22:47+0100

zdraví

maso

hovězí maso

vepřové maso

užitek

škodlivost

dietologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1006/65/10066579_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4ad0a355d9df212977678e107acf8b90.jpg

Není se čemu divit, kousek masa je totiž zdrojem živočišných bílkovin. Ty jsou pro nás životně důležité a spousta lidí je nekonzumuje v dostatečném množství. A vždyť bílkoviny jsou stavebním materiálem buněk. Bílkoviny potřebujeme k normálnímu fungování hormonálního systému, přivádí k buňkám kyslík. Díky bílkovinám se můžeme hýbat, jsou nezbytné pro naše svaly, vazivo a klouby.Maso rovněž obsahuje vitamíny skupiny B, selen, zinek, železo a fosfor, což pomáhá posilovat imunitní systém, udržovat centrální nervový systém a zabezpečovat normální fungování mozku.Pozitivní účinky masa jsou nesporné, existuje však druhá strana mince, maso totiž může i škodit, kromě toho některé druhy masa by neměly konzumovat určité skupiny lidí.Nakolik škodlivé může být maso, kolik ho můžete konzumovat, a kdo by se mu měl vyhýbat, právě to prozradila nutrioložka Anna Ivaškevič.Při konzumaci masa byste měli brát v úvahu několik faktorů, mezi nimiž jsou vaše nemoci a osobitosti vašeho organismu. Například při dně nelze jíst maso v žádném případě, a to ani v minimálních množstvích.Je také důležité dbát na to, kolik masa konzumujete. Podle nutrioložky není dobré konzumovat najednou více než 120 až 200 gramů masa, protože se to může odrazit na vašem žaludku. Důležité je také to, jak často konzumujete maso. Jakýkoliv druh masa ,ať už se jedná o hovězí, vepřové nebo drůbeží, není vhodné konzumovat častěji než 3-4krát týdně.Co se týče jednotlivých druhů masa, například vepřové maso může způsobit různé alergické reakce, ani ne tak samotné maso jako přísady, které přidávají do krmiva zvířatům. Totéž platí pro masné výrobky, které obsahují různé přísady, dochucovadla, zvýrazňovače chuti, sójové bílkoviny, které můžou nejen způsobit alergickou reakci, ale také problémy s trávicím traktem.Vepřové maso je navíc velmi tučné a obsahuje extraktivní látky putiny, ze kterých se vytváří kyselina močová, která je nebezpečná pro osoby trpící dnou nebo urolitiázou.Co se týče hovězího masa, je vhodné pro lidi, kteří mají nízkou úroveň železa, ale pouze v pečené podobě, totéž platí i pro vepřové maso.Důležitý je také způsob, jakým připravujete maso. Příliš časté smažení červeného masa na velkém množství oleje může způsobit rakovinu žaludku. Vhodnější je proto příprava v troubě, na páře nebo maso prostě udusit.Častá konzumace klobás a párků může vést k problémům se srdcem. Vysoký obsah tuku se zase může odrazit na vaší postavě. Američtí vědci například zjistili, že častá konzumace červeného masa může zvýšit denní přísun kalorií až o 700 kilokalorií. Příliš častá konzumace může také ovlivnit úroveň cukru v krvi a vést ke vzniku cukrovky.Je také velmi důležité to, nakolik starého zvířete maso konzumujete. Lepší je vybírat mladé maso, které se snadněji vstřebává. V mase starých zvířat se množí nasycené mastné kyseliny. Nasycené tuky škodí cévám a zvyšují hladinu špatného cholesterolu v krvi.Velmi zdravým masem je krůtí maso, v němž jsou obsaženy aminokyseliny a vitamíny. Co se týče obsahu železa, v krůtím masu ho je dokonce více než v hovězím. Tento druh masa kromě toho neobsahuje prakticky žádný cholesterol, a co do množství fosforu se vyrovná rybím produktům.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220217/nevite-co-s-kurecim-masem-zkuste-tento-pokrm-s-bramborami-a-syrem-a-urcite-si-ho-zamilujete-17648525.html

https://cz.sputniknews.com/20220216/tohle-se-deje-s-vasim-telem-kdyz-jite-kazdy-den-stejne-potraviny-a-to-i-v-pripade-ze-jsou-zdrave-17650430.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maso, hovězí maso, vepřové maso, užitek, škodlivost, dietologové