Vitásková: Energetická politika EU si vyrábí problémy sama. Kdo na tom vydělá?

Vitásková: Energetická politika EU si vyrábí problémy sama. Kdo na tom vydělá?

Alena Vitásková, bývalá ředitelka Energetického regulačního úřadu, oznámila koncem ledna o svém rozhodnutí kandidovat na prezidentku ČR.

Uznávaná expertka na energetiku má přízeň současného prezidenta Miloše Zemana. V Partii Terezie Tománkové hlava státu prohlásil, že z nyní přihlášených osob má jeho sympatie jedině Alena Vitásková, protože si vedla velmi dobře v čele Energetického regulačního úřadu, kde bojovala proti takzvaným solárním baronům.V rozhovoru jsme se zaměřili na návrh řešení aktuální energetické krize, který byl představen vládě premiéra Fialy jí vedenou skupinou odborníků, a také na zahraničně politické dění.Co pro Vás bylo podnětem k rozhodnutí kandidovat na prezidentku České republiky?Alena Vitásková: K uvedeným otázkám kolem mé kandidatury na prezidentku České republiky odkazuji na mé tiskové prohlášení ze dne 12. 2. 2022, ve kterém upozorňuji, že jsem pouze „čekatelka na kandidátku“. Do volebního klání mě mohou vyslat občané, pokud mě svými podpisy podpoří na petičních arších. Pak teprve se mohu stát „pravoplatnou kandidátkou“. Do té doby se nebudu ke své kandidatuře vyjadřovat.Paní Vitásková, založila jste odbornou skupinu Energie není luxusní zboží, kde řada odborníků v čele s Vámi jakožto zkušenou bývalou ředitelkou ERÚ připravila řadu nápravných kroků zabraňujících energetické chudobě občanů, průmyslu a podnikatelů. Mohla byste prosím stručně vyjmenovat, v čem spočívají klíčové kroky, které mohou vyřešit rostoucí ceny energetických nosičů v ČR?Skupina odborníků, kterou jsem iniciovala, předložila vládě Petra Fialy (dříve vládě Andreje Babiše) návrh na řešení energetické krize, která zasahuje naši zemi, a to ve všech sférách našeho života. Vysoké ceny energií uvádí občany do bídy, krachují firmy. Náš návrh byl zaslán rovněž ministrovi průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi, dále všem poslancům a senátorům.Hlavní problémy ve vysokých cenách plynu a elektrické energie vidíme v nákupu zemního plynu (ruského plynu) z Německa, a to v násobcích jeho ceny, než za jakou cenu jej nakupují země, které mají dlouhodobé kontrakty s Gazpromem, jako např. Itálie, Německo, Maďarsko a další. V plynu doporučujeme dlouhodobé kontrakty s Gazpromem. V oblasti ceny elektřiny, kterou u nás levně vyrábíme, následně prodáváme a vyvážíme, abychom si tuto elektřinu znovu koupili pro naše domácnosti a firmy za násobně vyšší cenu z burzy v Lipsku, nebo od překupníků. To považujeme v rozporu s národními zájmy. Navrhujeme odstoupení od emisních povolenek, které již dávno nemají a asi nikdy neměly nic společného s ekologií. Jedná se o spekulace a finanční operace. Navrhujeme úpravu legislativy, regulace cen pro domácnosti. Navrhujeme větší zajištění bezpečnosti, např. odkoupením podzemních zásobníků plynu od RWE, které jsou na prodej. Odstoupení od Green Dealu a jeho přehodnocení. Green Deal v této podobě není řešení ekologie, ale obrovský Finanční Deal.Politici buďto tvrdí, že se nedá nic dělat, že to jsou naše závazky k Bruselu, nebo nereagují. Pak je pro nás nevysvětlitelné, proč jsou u nás nejvyšší ceny energií ze všech zemí EÚ. V každém případě z našich politiků nikdo nesejme plnou odpovědnost za to, co se na energetickém trhu v České republice děje.Jak v EU, tak v ČR se od roku 2019 hovoří o energetické bezpečnosti a závislosti na plynu z Ruska. Existuje nyní kompatibilní náhrada pro plyn a jak se náhradní zdroj odrazí na cenách pro konečné spotřebitele?Náhrada v donedávna přijatelných cenách plynu neexistuje. Ceny plynu se vyhánějí uměle do astronomických výšin (spotová cena na burze), brzdí se zprovoznění Nord Stream 2. EU si špatnou energetickou politickou vyrábí problémy sama. Komu prospívá tato politika? Neskutečně na tom vydělává například Německo, dále za vysoké ceny je možné dovážet zkapalněný plyn do Evropy z USA. Je možné, že to bude v blízké době vyhovovat i Rusku, kterému zvyšování cen zemního plynu přinese výnosy. Kdo na tom prodělá? Je to pouze stávající spotřebitel v Evropě.České zahraniční politice je jistou dobu příznačné rozdělení na zcela diametrální proudy: vládní, parlamentní a prezidentská. Kdy a za jakých podmínek toto rozdělení bude možné překonat?Překonat diametrální rozdíly v názorových proudech je velmi těžké. Navíc, když se k moci dostávají lidé bez diplomatických dovedností, kdy se slovo „kariérní diplomat“ nezná. Politik zaslepený bezdůvodnou nenávistí, a naopak jednající jako vazal není ku prospěchu nikomu, především poškozuje národní zájmy. Podbízet se mocnosti, tak jste pro ně slušně řečeno „onuce“, urážet jinou mocnost, či stát, tak se dostáváte do pozice „opovrženíhodného“.Takovými kroky trpí nejen mezinárodní vztahy, obchodní spolupráce, podnikatelský sektor a potažmo národní hospodářství. Domnívám se, že podnikatelský sektor, stejně jako občanská veřejnost, budou mít zásadní vliv na změnu. Jsou to oni, kdo mohou velmi ovlivnit názory a upozornit rázně politiky, jak hospodářství svými neuváženými kroky poškozují.Ministerstvo zahraničních věcí ČR iniciovalo společnou cestu s kolegy ze Slovenska a Rakouska na Ukrajinu. Jak hodnotíte toto diplomatické gesto?Každé diplomatické gesto považuji za lepší než zasílání munice, bez ohledu na to, zda se jedná o granáty, či jiné zbraně. Urovnání konfliktu mírovou cestou považuji za vrchol diplomatického umění a vysoce si toho vážím. Hodnotím například cestu prezidenta Macrona (Francie má nyní předsednictví EU) nejen do Ruska, ale následně i na Ukrajinu. Nepochopila jsem počin Fialovy vlády a ministryně Černochové, když poslali na Ukrajinu granáty. Nepostřehla jsem, že by se ostatní země EU zachovaly stejně. Ukrajina potřebuje přátelskou humanitární pomoc, ne válku. Pomoc například s investicemi do tranzitního plynovodu. I pro reverzní tok je nutné mít alespoň část tohoto systému v bezpečném stavu. Hovoříme o pomoci Ukrajině. Ale jak to je například s pracovním vízem pro jejich občany, kteří by chtěli u nás pracovat a řemesla umí. To je pomoc, ne granáty.Našim politikům poslal Institut Aleny Vitáskové-ochrana lidských práv a svobod (dále jen IAV) v otevřeném dopise báseň Hlas kluka, se kterou před desítkami let vyhrával můj syn, jako malé dítě, recitační soutěže. Nyní bych tuto báseň poslala jak prezidentu Putinovi, Bidenovi, tak Zelenskému. Prostřednictvím IAV ji zasílají matky, babičky, otcové, dědové a děti nejen z České republiky.Slovenský parlament ve středu 9. února schválil smlouvu o obranné spolupráci se Spojenými státy. Čeká Českou republiku podobná perspektiva a co tomu nasvědčuje?Je pro mě složité a obtížné posuzovat postup slovenských zákonodárců. Jak jsme informovaní z médií, nezdá se, že by tento postup byl obyvatelstvem Slovenska schvalován.Z mého pohledu je u tak zásadního zásahu do suverenity země (pobyt cizích vojsk na území svrchovaného státu) nutné referendum spojené s jednoznačným stanoviskem občanů, kterých se to dotýká.Po zkušenostech, které Česká republika z historie má, pevně věřím, že nepovolí pobyt cizích vojsk na našem území. Nakonec pojistka v osobě prezidenta republiky je pro takový proces zásadní. O to více jsou pro nás v ČR důležité prezidentské volby a kdo se stane prezidentem v roce 2023.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

