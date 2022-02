https://cz.sputniknews.com/20220217/vondrackova-o-partnerech-v-praci-s-kymkoli-z-nich-chodim-nezamenujete-filmovy-pribeh-s-realitou-17666026.html

Vondráčková o partnerech v práci: S kýmkoli z nich chodím? Nezaměňujete filmový příběh s realitou

Vondráčková o partnerech v práci: S kýmkoli z nich chodím? Nezaměňujete filmový příběh s realitou

Známá zpěvačka Lucie Vondráčková se rozhodla promluvit ke svému osobnímu životu a rozptýlit drby. Zdá se, že hvězda je unavená z toho, že její tvůrčí život... 17.02.2022

„Takže znovu. Klip na Tvoje Ex, kde si zahráli skvělí herci Michal Slaný, Mira Nosek a Filip Cíl, opravdu neznamená, že s kýmkoli z nich chodím… Je fajn, že je klip tak autenticky natočen, ale to je vždy zásluha režiséra. V tomto případě režisérky marigross. Díky, že jsme díky vám tak dlouho v trendech, že se vám klip líbí a že nezaměňujete filmový příběh s realitou. Opravdové lásce zdar,“ napsala Vondráčková.Svým fanouškům celebrita udělala dárek a sdílela fotografii, kde je oblečena do nádherných šatů a na hlavě má korunu, jakou má ve zmíněném klipu.Od svých příznivců Vondráčková získala podporu.„Dobře řečeno a snad to někteří pochopí,“ uvedl Jiří Dobiáš.„Wow, princezna,“ lakonicky konstatoval sledující Karel.„Jako princezna z pohádky,“ souhlasil Petr Kinský.Na konci ledna jsme psali o tom, že zdá se, že některým českým hvězdám dochází trpělivost s bulvárními médii, která interpretují některá fakta ze života celebrit po svém, anebo upozorňují na takové věci, o nichž by se jim sotva chtělo mluvit.Mezi ty nespokojené patří například zpěvačka Lucie Vondráčková.„Rozmohl se nám tady takový nešvar… všechno by se totiž mělo podle bulváru hlásit… svatby, lásky, momentální rodinné situace, nové vztahy, porody…“ zaútočila hvězda na média určitého druhu.„Takže takhle: nedávala jsem na fb ani fotky ze svatby, ani z oslav narozenin, ani z rozvodu, ani z nemocnice, ani z narození svých dvou synů… necítím, že bych měla…“ zdůraznila.Následně Lucie popsala, co tvoří obsah jejího tvůrčího života.„Pracujeme všichni na krásných projektech. Na písničkách, na filmech, na divadelních představeních…“ podotkla.Celebrita rovněž vyzdvihla, že to je to, o co se chce s lidmi vždycky podělit.„Donucovací bulvár systém o, mlžení, zatajování, nezveřejňování‘ je prostě jen o tom, že se s nimi většina z nás nechce bavit o soukromí. Díky, že tu jste se mnou a sledujete naši pracovní jízdu a že mě v tomhle všem tak podporujete a chápete,“ uzavřela Lucie.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umisťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka, a v roce 2022 se jim narodí další potomek. Letos v září se navíc tajně vzali. Lucie má s Plekancem z manželství dva syny, Matyáše a Adama.Posledním partnerem Lucie byl moderátor Petr Vojnar. Nyní se však spekuluje o tom, že již netvoří pár.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

