Adamová se pochlubila prací. „Nelžete. Nepřidáváte, jenom ze zákona povinně valorizujete," zaznělo

Adamová se pochlubila prací. „Nelžete. Nepřidáváte, jenom ze zákona povinně valorizujete,“ zaznělo

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová informovala veřejnost prostřednictvím svých sociálních sítí, že důchody se budou opět zvyšovat.

Adamová uvádí, že zvyšují důchody podle předpokladů zákona, ale minulá vláda tuto možnost využívala na ovlivňování voličů.Post Adamová zakončila informací, že nadále budou napravovat chyby Andreje Babiše.„Boj s Babišovou drahotou jen tak nevzdáme. A už zítra Sněmovně předložíme rozpočet, díky kterému vystoupíme z dluhové spirály, do které nás minulá vláda uvrhla,“ zakončuje předsedkyně.Komentující se do paní Adamové pěkně pustili a nebáli se veřejně sdělit svůj názor.Další se obracejí na paní předsedkyni s tím, že by si měla nastudovat zákon o důchodovém pojištění a neměla by zveřejňovat mylné informace.„Paní Markéto. Je smutné, že neznáte zákon o důchodovém pojištění, který zcela jasně hovoří, že pokud inflace přeleze 5% po dobu 5 měsíců MUSÍTE valorizovat. To se odehrálo v lednu za rok 2021. V současné době podle tohoto zákona se bude valorizovat podruhé a to v červnu 2022 za 1-6 měsíc 2022 a to výpočtem inflace 8,2 %..A to také MUSÍTE. Pro rok 2023 se bude valorizovat za měsíce 7-12 . Takže se uklidněte, Vaše zásluha to není a ani zásluha vlády. Nastudujte si tento zákon a nešiřte samochválu a dezinformace,“ upozorňuje paní Marie.Další se připojují se vzpomínkou na Babišovu vládu a věří, že tato vláda se opět vrátí.Někteří smutní nad tím, koho volili ve volbách s přesvědčením, že dojde ke změně, která se však prozatím nedostavila.Někteří nerozumí tomu, jak se Adamová může chválit něčím, co zcela vyplývá ze zákona.„Když uděláte něco, co je v souladu se zákonem, tak tím se chlubíte? A jinak zákony nedodržujete? Podle všeho asi ne,“ ptá se paní Eva.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

