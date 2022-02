Alžběta II. změnila historické pravidlo ve prospěch prince Williama a Kate Middleton. O co jde?

https://cz.sputniknews.com/20220218/alzbeta-ii-zmenila-historicke-pravidlo-ve-prospech-prince-williama-a-kate-middleton-o-co-jde-17675147.html

Britská královna zdánlivě zrušila dlouholeté pravidlo, které zavedl král Jiří V., aby princ William a Kate Middleton mohli změnit jméno a titul svého... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

Poté, co princ William a Kate Middleton přivítali 23. dubna 2018 do rodiny svého třetího potomka, hrdí novopečení rodiče mu dali jméno Louis Arthur Charles. Jako třetí ze svých dětí zvolili Louise jako jméno na počest mentora prince Charlese lorda Louise Mountbattena, který zemřel při teroristickém útoku IRA v roce 1979. Princ William a princ George to mají také jako druhé jméno, zatímco Louisovo druhé jméno Charles je poctou jeho dědovi, princi z Walesu.Louis nemá skutečné příjmení stejně jako jeho sourozenci princ George a princezna Charlotte a je formálně známý jako Jeho královská Výsost princ Louis z Cambridge. Tento titul však možná nepatřil mladému Ludvíkovi kvůli jednomu velmi zajímavému pravidlu, které schválil král Jiří V. Stalo se tak v roce 1917, kdy vládce oznámil, že pouze ti, kteří jsou nejblíže prvním místům v řadě následnictví trůn. To znamenalo, že čestný královský titul připadne pouze dětem panovníka. Vnoučata narozená v mužské linii se také mohla stát princi a princeznami, ale pravnoučata nikoli.Královna Alžběta II. však toto pravidlo zrušila, aby děti prince Williama a Kate Middletonové mohly získat své zasloužené tituly. Pokud by se tak nestalo, pak by nejmladší syn vévodů byl znám jako mistr Louis z Cambridge nebo mistr Louis Windsor. Je pravda, že stojí za zmínku, že tato odchylka od kodexu se týká pouze dědiců prince Williama a Kate Middleton, ale děti prince Harryho a Meghan Markle nedostaly od panovníka žádná privilegia.Kate Middletonová porušila dvakrát protokol během jednoho dneVévodkyně Catherine z Cambridge porušila protokol dvakrát během jednoho dne při plnění královských povinností. Článek na toto téma publikuje Daily Mail.Je známo, že Kate Middletonová navštívila sociální centrum Parents and Communities Together (PACT) v Londýně, kde hovořila s dobrovolníky organizace a zúčastnila se kulinářského ukázkového kurzu s dětmi a jejich rodiči. Celebrita měla na sobě přiléhavé černé kalhoty LK Bennet a tričko stejné barvy, a také šedé sako Smythe a boty Gianvito Rossi.Novináři věnovali pozornost zevnějšku manželky prince Williama a uvedli, že ignorovala dva body dress code, kterým se mají řídit členové královské rodiny. Middletonová měla na sobě téměř celý outfit černý a úzké kalhoty. Uvádí se, že černé oblečení je zvykem nosit pouze v případě smutku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

