Blogerka upravila recept na hash brown tak, aby se líbil fanouškům zdravé výživy, ale zůstal chutný

Blogerka upravila recept na hash brown tak, aby se líbil fanouškům zdravé výživy, ale zůstal chutný

Tyto americké bramborové placky jsou dobře známé všem milovníkům rychlého občerstvení. Hash brown se nejčastěji podává ke snídani jako samostatné jídlo s... 18.02.2022

Pokud máte rádi bramboráky a další smažené bramborové pokrmy, doporučuji vám zkusit bramborový hash brown. Zvenku je krásně křupavý, zatímco uvnitř má velmi jemnou texturu. Hash brown se vyrábí ideálně z brambor s vysokým obsahem škrobu bez jakýchkoli přísad.Podle klasického receptu se hash brown smaží na pánvi na oleji. My jsme pro vás ale vybrali méně škodlivou variantu vaření tohoto jídla od české foodblogerky Sáry Köpplové, která je na Instagramu známá jako @zhubnivkuchyni.Na přípravu 6 kusů hash brown budete potřebovat:Postup přípravy:Dále blogerka nabízí dvě možnosti.V komentářích uživatelé navrhli také možnosti přípravy hash brown v kontaktním grilu a horkovzdušné fritéze. Blogerka souhlasila, že to by šlo. Popsala rovněž, z čeho se skladá nejsnazší omáčka k hash brown.Sára Köpplová je influencerka a česká foodblogerka. Řadí se mezi bojovnice se záchvatovitým přejídáním a na svém Instagramu sdílí jak svou cestu se zákeřnou poruchou, tak i spoustu úžasných receptů.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

