Burešová ukázala poprsí v hlubokém výstřihu. Fanoušci píší, že je to bomba

Oblíbená a velmi pohledná česká herečka a zpěvačka Eva Burešová opět zaujala fanoušky tím, jak je nádherná. Na sociální síti totiž sdílela snímek v odvážných... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

Snímek pochází z pracovního prostředí, jelikož se Eva vyfotila před zrcadlem v šatně. Na sobě má krásné šaty od české návrhářky, které jsou tak trochu průhledné a jsou posety flitry.A i když se tato kráska snažila upoutat pozornost na něco jiného, nevyšlo to. Lidi totiž mnohem více než prsty zajímalo to, jak skvostně vypadá.Lichotky se tedy jenom hrnuly: „Ty jsi tak krásná!“Podle mnohých je jako vždy „kočka“. „Teda Evi, to je paráda, úplná bohyně. Krása,“ reagovali na snímek jiní.Uživatelky obdivovaly také její účes. Evě totiž sluší všechno: „To je pecka ty vlasy!“V neposlední řadě přišla řeč i na zmiňované prsty: „Krásná. A s těmi prsty se hlásím taky! Už jako malé se mi v dobrém smáli a nechápali… Ultra schopnost.“Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

