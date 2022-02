https://cz.sputniknews.com/20220218/ceska-policie-chce-ziskat-vice-informaci-o-uzivatelskych-aktivitach-online-co-planuje-shromazdovat-17672225.html

Česká policie chce získat více informací o uživatelských aktivitách online. Co plánuje shromažďovat?

Česká policie chce získat více informací o uživatelských aktivitách online. Co plánuje shromažďovat?

České bezpečnostní složky by chtěly dostávat historii navštívených webových stránek. Své přání vyjádřily Evropské komisi, která připravuje právní úpravu, která... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-18T10:24+0100

2022-02-18T10:24+0100

2022-02-18T10:24+0100

česko

počítač

kybernetická bezpečnost

osobní údaje

bezpečnostní složky

evropská komise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1040/45/10404594_0:91:2000:1216_1920x0_80_0_0_8f5f8ccb887fe2827317eacf47f08e24.jpg

„Trestná činnost například majetkového charakteru se přesouvá do prostředí internetu,“ napsal serveru iROZHLAS.cz šéf tiskového oddělení policejního prezidia Ondřej Moravčík s tím, že o „desítky procent“ roste množství hackerských útoků.A proto by Policie ČR uvítala, kdyby poskytovatelé připojení k internetu a mobilní operátoři sbírali informace o tom, které stránky jejich zákazníci navštěvují.Jde o záznam toho, v jakém čase, s kým a odkud si uživatel telefonoval či zasílal textové zprávy. V případě připojení k internetu se pak zaznamenává čas připojení a IP adresa zákazníka, na seznamu ale není IP adresa stránky, kterou uživatel navštívil.Policie má za to, že rozšíření uchovávaných informací dává smysl i navzdory tomu, že je komunikaci možné zamaskovat pomocí běžně dostupných nástrojů používaných na ochranu soukromí, jako jsou VPN či TOR prohlížeč.Zmiňme, že telekomunikační společnosti již sbírají o svých zákaznících takzvané provozní a lokalizační údaje. K informacím, které se o každém uživateli telefonu či internetu uchovávají půl roku zpětně, mají přístup hlavně bezpečnostní složky.Evropská komise v reakci na rozhodnutí soudů, které sběr telekomunikačních údajů v řadě zemí omezily či zrušily, chystá novou právní úpravu. Během její přípravy oslovuje i členské země, přičemž českou odpověď formulovalo právě ministerstvo vnitra.Podle ní ale změna příslušné vyhlášky není na pořadu dne. „ČR sama v dohledné době o nové legislativní úpravě neuvažuje, ani ji nemá v žádném legislativním plánu,“ doplnila Malá.Podle Moravčíka pak bude rozhodující, jak dopadne vyjednávání napříč Evropou.Google připravuje nová pravidla ochrany osobních údajůSpolečnost Google připravuje nová pravidla ochrany osobních údajů, která podle oficiálního blogu společnosti omezí aplikacím sledování historie uživatelů v chytrých telefonech se systémem Android, která je shromažďována pro cílenou reklamu.Společnost plánuje omezit zejména předávání uživatelských dat třetím stranám a přestat identifikovat uživatele napříč aplikacemi. Společnost také zkoumá technologie, které by snížily pravděpodobnost skrytého sběru dat.Dřívější opatření k omezení šíření uživatelských dat pro cílenou reklamu zavedla společnost Apple, která ve čtrnácté aktualizaci svého operačního systému iOS začala vyžadovat povolení pro aplikace k používání uživatelské historie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220127/varovani-pro-ceske-olympioniky-v-cine-zmente-si-hesla-a-sifrujte-17371723.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počítač, kybernetická bezpečnost, osobní údaje, bezpečnostní složky, evropská komise