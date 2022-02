https://cz.sputniknews.com/20220218/co-zpusobuje-rakovinu-odbornici-vyjmenovali-pet-faktoru-17682968.html

Co způsobuje rakovinu? Odborníci vyjmenovali pět faktorů

Některé faktory životního stylu mohou zvýšit riziko rakoviny slinivky břišní, jednoho z nejsmrtelnějších typů rakoviny, uvedl s odkazem na odborníky portál Eat...

V článku se píše, že mezi problematické stavy organismu, které rakovinu slinivky vyvolávají, vědci zařazují chronickou pankreatitidu, cukrovku, obezitu, otravy těžkými kovy či chemikáliemi a kouření.Vědci mají tendenci označovat chronickou pankreatitidu za téměř hlavní důvod rozvoje závažnějšího onemocnění.Obezita mezi mladými lidmi vede k chronickým zánětům a hormonálním poruchám, což lidi s tímto problémem vystavuje riziku, tvrdí vědci.Zda cukrovka vede k rakovině slinivky nebo zda rakovina slinivky nakonec vede k cukrovce, není ve vědecké komunitě zcela jasné, ale vědci dospěli k závěru, že tyto dvě nemoci spolu souvisí.„I když nejsou důkazy z hlediska čísel jednoznačné, existuje mnoho studií, které naznačují, že u malé části lidí s diabetem 2. typu se do jednoho roku od diagnózy diabetu rozvine rakovina slinivky,“ říká Daniel Howarth, hlavní lékař britské dobročinné organizace pro pacienty, zdravotníky a výzkumné organizace Diabetes UK.Výzkumníci z Kliniky Mayo zdůrazňují, že chemická otrava může ovlivnit vznik rakoviny slinivky břišní.Za nejzávažnější rizikový faktor smrtelného onemocnění však lékaři považují kouření. Tento zlozvyk zdvojnásobuje pravděpodobnost vzniku rakoviny slinivky.„Každý pátý karcinom slinivky břišní může stejně jako dříve souviset s kouřením a většina z nich se současným kouřením, kterému lze předejít. Nejde jen o to, že se vystavujete riziku, ale riziko přetrvává ještě dost dlouhou dobu poté, co přestanete kouřit,“ upozornil doktor Maarit Laaksonen, odborný asistent Centra výzkumu velkých údajů v oblasti zdravotnictví na Univerzitě Nového Jižního Walesu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

