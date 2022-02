https://cz.sputniknews.com/20220218/dle-morawieckeho-eu-pripravuje-o-dost-tvrdsi-sankce-vuci-rf-nez-tomu-bylo-pri-znovusjednoceni-krymu-17688856.html

Dle Morawieckého EU připravuje o dost tvrdší sankce vůči RF, než tomu bylo při znovusjednocení Krymu

Dle Morawieckého EU připravuje o dost tvrdší sankce vůči RF, než tomu bylo při znovusjednocení Krymu

Pokud dojde na novou ruskou agresi vůči Ukrajině, chce Evropská unie zavést sankce, které budou mnohem tvrdší, než byly ty za znovusjednocení Krymu v roce... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-18T21:39+0100

2022-02-18T21:39+0100

2022-02-18T21:39+0100

svět

rusko

sankce

eu

ukrajina

vývoj situace

konflikt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/15/12248135_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_b3f12c977b0a1ec84e66aa4a15b8e3ff.jpg

Sankce vůči Rusku připravuje EU společně se Spojenými státy americkými a zatím se na jejich podpoře jednomyslně shodli šéfové unijních zemí.Zatím se věc má tak, že by podoba sankcí, na níž se pracuje, měly být mnohem tvrdší. Navíc by se tato omezení měla výrazně dotknout klíčových sektorů, jako je energetika či bankovnictví, a zasáhnout i desítky vysoce postavených činitelů.K sankcím měl co říci i šéf unijní diplomacie Josep Borrell, kterýje prýpřipraven sadu sankcí předložit, „jakmile to bude potřeba“.Co se ale týče načasování zavedení sankcí, na tom se evropské země dle neoficiálních vyjádření diplomatů zatím nemohou dohodnout. Pobaltské země a Polsko chtějí, aby byly sankce zavedeny v případě jakéhokoli porušování ukrajinské suverenity. Maďarsko však naopak volá pozdrženlivosti. Borrell celou situaci ještě v pondělí projednás ministry zahraničí členských zemí.Dosud tedy nebyla vyřešena otázka, jaká akce ze strany Moskvy bude důvodem k jejich zavedení.Nicméně, Rusko nebude jedinou zemí, které by se sankce mohly dotknout. Vysoce postavený unijní činitel totiž prozradil, že EU chystá sankce také vůči Bělorusku, a to v případě, že by se podílelo na útoku proti Ukrajině. Na území země Rusko podle Západu soustředilo na 30 000 vojáků.Dodejme, že i přes to, že Rusko mluví o stahování ruských jednotek ze cvičení v oblasti u hranic s Ukrajinou, EU a USA jsou přesvědčeni o trvající bezprostřední hrozbě útoku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220218/ma-cr-za-premiera-pokrytce-sef-svobodnych-vondracek-pripomnel-vyrok-fialy-o-obstrukcich-z-roku-2016-17684569.html

rusko

eu

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, sankce, eu, ukrajina, vývoj situace, konflikt