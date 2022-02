https://cz.sputniknews.com/20220218/exprezident-klaus-neceka-na-odpoved-od-premiera-fialy-na-svuj-dopis-je-takovy-autista-rika-17680832.html

Exprezident Klaus nečeká na odpověď od premiéra Fialy na svůj dopis. „Je takový autista,“ říká

Václav Klaus se potřinácté stal hostem speciálního pořadu Pane prezidente! internetové televize XTV s moderátorem Xaverem Veselým. Exprezident okomentoval... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

Začátek rozhovoru moderátor Veselý věnoval nedávnému otevřenému dopisu, který Klaus odeslal premiéru Petru Fialovi (ODS), v němž vyjádřil pochopení pro obavy Ruska z počínání Západu.Připomeňme, že v dopisu Klaus Fialovi vytýkal pasivitu vůči dění na Ukrajině. Klaus považuje obavy Ruska o svoji bezpečnost za legitimní.V debatě na XTV se exprezident přiznal, že neočekává žádnou reakci premiéra na jeho dopis.A doplnil: „Překvapuje mne, že se k tomu mému dopisu pozitivně vyjádřil pan prezident Zeman, což myslím, on ještě nikdy v životě neudělal, protože aby mne pochválil, to by si dal určitě velký pozor. Ale dnes ve svém rozhovoru v Mladé frontě DNES snad řekl, že se s tím v podstatě ztotožňuje – s tím, co jsem tam napsal.“V rozhovoru exprezident poukázal na to, že navzdory mediálnímu tlaku většina Česka válkychtivá není. To se však o některých politicích říci nedá. Onen mediální tlak podle něj vyvíjejí např. senátor Pavel Fischer nebo Ondřej Kolář (TOP 09). „Je to válkychtivost slov z jejich strany,“ poznamenal Klaus.Svůj dopis napsal lidem, kteří se cítí zastrašení „strašlivým mediálním tlakem“. „Čili mně šlo jedině o to, abychom nebláznili,“ podotýká Václav Klaus. Napětí na Ukrajině vnímá jako pokus o destabilizaci mezinárodních poměrů. Tato destabilizace by měla vliv i na Česko, nejen s hrozící vlnou migrantů z Ukrajiny. Exprezident si nedovede představit, že by Česko takovouto vlnu mohlo zvládnout. Vláda si navíc podle něj neumí představit, co to bude, pokud nám budou nad hlavami létat rakety.

