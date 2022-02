Frančetti může být vydán na Ukrajinu, rozhodl soud

https://cz.sputniknews.com/20220218/francetti-muze-byt-vydan-na-ukrajinu-rozhodl-soud-17678177.html

Osmačtyřicetiletý Rus Alexandr Frančetti by mohl být z Česka vydán na Ukrajinu. V této zemi totiž dotyčný čelí obvinění, že se podílel na ruském... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že dle soudu byly splněny všechny podmínky pro Frančettiho extradici. Rus však se svým vydáním nesouhlasí. Trvá na tom, že pouze hlídal les.Kromě toho soudkyně dodala, že Frančetti by dle zákonů ČR naplnil zákonné znaky účasti na zločinecké skupině, případně i trestného činu teroristického útoku.Soud také nesouhlasí s obhajobou v tom, že by Frančettiho jednání mělo výlučně politický nebo vojenský charakter.Nicméně, v případném vydání dotyčného bude mít poslední slovo ministr spravedlnosti.Pokud jde o to, jak na rozhodnutí reagoval Frančetti, jeho advokát vzápětí na místě proti rozhodnutí podal stížnost. I sám Frančetti obvinění odmítá. Tvrdí, že je zfalšované.Podle svých slov přicestoval do oblasti v roce 2014. Prozradil rovněž, že dal dohromady skupinu 11 lidí (Severní vítr), kteří dokázali stopovat v lese. Tito lidé podle jeho tvrzení kontrolovali, aby byl v lese klid a že se tak snažili zastavit extremisty nebo ozbrojené skupiny. Jak uvedl Frančetti, měli za úkol monitorovat cesty stezky v lese, zabezpečit elektrické vedení a plynovod, protože se údajně chystaly teroristické útoky.Dodejme, že Frančetti se kriticky vyslovil také k mezinárodnímu zatykači, který na něj Ukrajina vydala. Právě na jeho základě ho zadržela Policie ČR. Stojí si za tím, že je tento dokument plný nepřesností a hovoří o falzifikátu či fikci.Připomeňme, že pokud by jej Česká republika opravdu vydala, nebyl by to první takový případ. Již dříve totiž ČR vydala k trestnímu stíhání do USA například ruského hackera Jevgenije Nikulina.Případ FrančettihoUkrajina vydala mezinárodní zatykač na Alexandra Frančettiho již v roce 2019. Pronásledování ruského aktivisty souvisí s tím, že podpořil znovusjednocení Krymu s Ruskem v roce 2014, a dokonce založil jeden z oddílů domobrany Sevastopolu.Občan Ruska byl na základě ukrajinského zatykače zadržen v říjnu 2021 na pražském letišti. Městský soud v Praze pak rozhodl o vzetí do vazby Frančettiho. Přímo v soudní síni advokát toto rozhodnutí napadl. Frančetti po zasedání soudu prohlásil, že odmítá obvinění vznesená proti své osobě. „Je to krok k fašismu,“ zaznělo.MZV RF v souvislosti se zadržením Frančettiho prohlásilo, že nepřátelské akce proti ruským občanům budou mít následky, a že zahraničněpolitický rezort dělá vše, aby pomohl občanovi RF. Rusko očekává, že české úřady Frančettiho propustí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

