Jak připravit karbanátky, po kterých už nebudete muset mýt pánev. Jednoduchý trik

Karbanátky jsou lahodnou a jednoduchou pochoutkou, která se skvěle hodí k obědu nebo večeři. Ne všechny hospodyňky je ovšem rády připravují, jelikož se po nich... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

Faktem je, že po přípravě karbanátků bude potřeba strávit nějaký čas čištěním pánve od tuku. Zkušené hospodyňky však znají způsob, jak se tohoto problému zbavit. Díky tomuto triku můžete nádobí po smažení karbanátků pouze opláchnout vodou.Celé tajemství spočívá v pečícím papíru, který se položí na pánev. Pomáhá přece při pečení pokrmů v troubě.Jakmile je pánev horká, nalijte na papír trochu rostlinného oleje. Poté můžete začít smažit. Toto žádným způsobem neovlivní chuť karbanátků.Po použití papír jen vyhoďte do koše.Pozor, papír na pečení je jednorázový a nehodí se tedy k opětovnému použití.Proč karbanátky při smažení nedrží tvar?Pokud jsou karbanátky připraveny ve správném poměru, pak by si rozhodně měly zachovat tvar.Když se masový pokrm rozpadne na pánvi, pak to zcela jistě znamená, že došlo k chybě při přípravě, ovšem to mohou ovlivnit i další faktory, rozebereme je podrobněji.Ideální poměrNejlepší zárukou pro dosažení ideálního výsledku je dodržení osvědčeného poměru, tedy masová složka musí činit 70%, chléb 20% a zbývající desetiprocentní část patří cibuli.Ovšem cibuli podle chuti můžete přidat i trochu víc, pokud si přejete, aby vaše karbanátky byly šťavnatější. Avšak každá změna porcí by měla být velice dobře promyšlena a spočítána s ohledem na zbývající ingredience.Kvalita masaNěkteré hospodyňky jsou přesvědčeny, že na karbanátky stačí využít i to levnější maso, jelikož z nich tu kvalitu masa stejně není poznat. I přestože to do určité míry odpovídá skutečnosti, je třeba si uvědomit, že u levnějších surovin je vyšší riziko nákupu nekvalitního tvrdého masa s žílami. Není divu, že karbanátky vyrobené z obdobných surovin držet tvar nebudou.TukyNejlépe karbanátky vyjdou kuchařům, kteří k tomu používají pouze odtučněné suroviny, ale nezapomínají na to, že tento pokrm musí obsahovat i jisté procento tuku.Pokud tedy karbanátky obsahují rozumné množství tuku, tak pak budou dobře držet tvar.Poměr je zhruba následující: 50% hovězího masa ku 20% vepřového.Tak budou karbanátky perfektně držet tvar.Lepící složkaNení velkým tajemstvím, že mnozí používají vejce jako lepící složku. To opravdu funguje a pomůže z masové hmoty vytvarovat ideálně hladké karbanátky.Ovšem vejce se dá vyměnit za krupici či škrob, které také fungují jako lepivá složka.Přejeme vám spoustu gurmánských zážitků!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

