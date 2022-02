https://cz.sputniknews.com/20220218/maminka-moniky-maresove-promluvila-o-tehotenstvi-sve-dcery-monika-ma-podle-ni-dvacet-let-zpozdeni-17677405.html

Maminka Moniky Marešové promluvila o těhotenství své dcery. Monika má podle ní dvacet let zpoždění

Maminka Moniky Marešové promluvila o těhotenství své dcery. Monika má podle ní dvacet let zpoždění

Známý český moderátor Leoš Mareš loni v listopadu oznámil, že se svou ženou Monikou čekají prvního potomka. Radostná novinka tak potěšila nejednoho fanouška... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-18T22:38+0100

2022-02-18T22:38+0100

2022-02-18T22:38+0100

celebrity

monika marešová

maminka

těhotenství

leoš mareš

dítě

rozhovor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/15552603_0:472:1200:1147_1920x0_80_0_0_1e49c637c9afffce47ba434a9bf901dc.jpg

Zatímco Mareš se těší na již třetího potomka, protože má z předchozího manželství s Monikou Poslušnou dva syny, Monika se stane maminkou poprvé. Nyní je v 9. měsíci těhotenství a svého děťátka se už nemůže dočkat. Narodit by se mělo v březnu. Na první vnouče se ale těší i její maminka.I přes to, že je Moničina maminka stále velmi aktivní a pracuje, moc ráda si najde čas i na občasné hlídání.Spousta lidí také spekuluje, zda Marešovi čekají holčičku či chlapečka. Pár zatím tuto informaci neprozradil a vypadá to, že ani nemůže. Již dříve totiž uvedli, že si to do porodu říct nenechají. Neví to tedy ani potenciální babička.Harabinová k těhotenství své dcery také dodala, že zatím je vše bezproblémové a moc by si přála, aby to tak bylo i nadále, a aby Monika a miminko byli v pořádku.Zmiňme, že pár po miminku dlouho toužil, ale nedařilo se. Nyní se tak nemohou dočkat, až jich bude o jednoho víc.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám.V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili, že čekají na přelomu února a března první společnédítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220218/alzbeta-ii-zmenila-historicke-pravidlo-ve-prospech-prince-williama-a-kate-middleton-o-co-jde-17675147.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

monika marešová, maminka, těhotenství, leoš mareš, dítě, rozhovor