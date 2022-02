https://cz.sputniknews.com/20220218/meteorologove-varuji-do-ceska-opet-miri-silny-vitr-uz-vydali-vystrahu-co-hrozi-17682346.html

Meteorologové varují: Do Česka opět míří silný vítr. Už vydali výstrahu. Co hrozí?

Podle meteorologů by měl Česko od pátečního večera do sobotního podvečera opět potrápit silný vítr, který bude v nárazech dosahovat rychlosti až 90 kilometrů... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

Meteorologové uvádí, že silný vítr přicházející ze západu bude mít souvislost s tlakovou níží Eunice. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) tak vydal varování, které platí pro celé území od pátečních 19 hodin do sobotních 18 hodin. Pro Zlínský kraj a části Jihomoravského a Olomouckého kraje ale tato výstraha vstoupí v platnost až v sobotu.Upozornění meteorologů ale zahrnuje také varování před vzestupy hladin řek. K těm by mohlo dojít v okresech Jilemnice, Semily, Tanvald, Železný Brod, Vrchlabí a Trutnov. Výstraha má platit do sobotního poledne.Dle ČHMÚ by však větrné počasí mohlo přetrvávat až do úterý. Je tedy možné, že během víkendu budou vydány další výstrahy.Připomeňme, že silný vítr se v poslední dnech objevil již poněkolikáte. Tento týden například opakovaně komplikoval dopravu a statisíce lidí sekvůli poruchám vedení ocitly bez elektrického proudu.Šest tornád v PolskuNicméně, s extrémními výkyvy počasí se nepotýká jenom Česko, ale i celá Evropa. Ve čtvrtek zasáhlo ku příkladu Polsko, kde meteorologové hlásily výskyty nejméně šesti tornád. Ta mají na svědomí už tři lidské životy, a také velké množství materiálních škod. O tornádech hovoří data Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Podle všeho mělo nejsilnější tornádo zasáhnout město Dobrzyca ve Velkopolském vejvodství. Poškodilo přitom více než 30 domů.Kromě tornád ale řádil v zemi i mimořádně silný vítr, který způsobil škody na budovách v téměř každém okresu země, jak hlásí polská Národní hasičská brigáda. Stejně tak bylo do čtvrtečního večera bez dodávek elektrické energie asi 240 tisíc odběratelů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

