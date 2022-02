https://cz.sputniknews.com/20220218/mzv-rf-to-co-se-deje-v-donbasu-je-genocida-ze-strany-kyjeva-17684458.html

MZV RF: To, co se děje na Donbasu, je genocida ze strany Kyjeva

MZV RF: To, co se děje na Donbasu, je genocida ze strany Kyjeva

To, co se děje na Donbasu, je genocida ze strany Kyjeva, řekla oficiální mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. 18.02.2022

„A nyní si západní partneři dovolují pochybovat, jako například Psakiová, bohužel, jako i mnoho dalších, dokonce i hlavy států, že tamní situace není ta, o které mluvíme: že tam nejsou masové hroby, že to může být fejk, že tamní situace nevypadá jako genocida. Ne, opravdu to jako genocida nevypadá, je to genocida, skutečná. Možná ne v takových kvantitativních parametrech jako v Africe, ale promiňte, cožpak máme operovat s kvantitativními parametry, když sedm let umírají děti, ženy, civilní obyvatelstvo, když lidé vůbec nevědí, co je to poklidný život, když je pro ně zvuk dělostřeleckého granátu něco naprosto normálního?“ řekla v pořadu „Vlastní pravda“ na NTV.Tisková tajemnice Bílého domu Jen Psakiová předtím zpochybnila informace o civilních hrobech na Donbasu – informace o tamních masových hrobech lze podle ní v Rusku „použít“ jako záminku k vyhrocení situace kolem Ukrajiny.Jak již dříve informoval Vyšetřovací výbor Ruské federace, vyšetřovatelé zahájili trestní řízení po objevení masových hrobů civilistů na Donbasu. Podle údajů tohoto orgánu bylo během srpna až října 2021 ve vesnici Slavjanoserbsk, v oblasti obytné čtvrti Sokologorovka Pervomajska, obci Vidnoje-1 poblíž Luhansku a na okraji obce Verchněševyrevka Krasnodonského okresu objeveno pět živelných hromadných pohřebišť, z nichž byly exhumovány ostatky nejméně 295 civilistů, kteří zahynuli v důsledku chaotického ostřelování ze strany ukrajinských ozbrojených sil v roce 2014.Porušení minských dohodPředstavitelé Doněcké a Luhanské lidové republiky ve čtvrtek ráno prohlásili, že Ozbrojené síly Ukrajiny zahájily palbu na jejich pozice. Jak sdělil Sputniku vedoucí zastupitelství DLR ve Společném středisku pro kontrolu a koordinaci režimu přměří Ruslan Jakubov, Kyjev ignoruje minské dohody a používá minomety a děla.Zástupce LLR v politické podskupině Rodion Mirošnik v rozhovoru pro Sputnik prohlásil, že tím, že ostřeluje území samozvaných republik z těžkých zbraní, porušuje Kyjev cílevědomě opatření na příměří na Donbasu schválená v létě roku 2020.Mluvčí Lidové milice DLR zdůraznil, že ukrajinské dělostřelecké zbraně, které byly minskými dohodami zakázány a které se nacházejí na pozicích v blízkosti obcí na Donbasu, poukazují na přípravy silového řešení. Ministr obrany Ukrajiny Olexij Reznikov tvrdí, že Kyjev neplánuje žádné silové akce ani vojenské operace. Jak prohlásil ve čtvrtek, hodlá Ukrajina jednat politicko-diplomatickou cestou.Západní země, které poskytují Kyjevu diplomatickou a vojenskou podporu, v průběhu poslední série schůzek a jednání nejednou vyzvaly Kyjev, aby plnil minské dohody. I kancléř SRN Olaf Scholz prohlásil, že je musí plnit všechny strany. Podle jeho slov ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj slíbil, že předloží návrhy zákonů o zvláštním statusu Donbasu, ústavní reformě a volebním právu k projednání v kontaktní skupině pro Ukrajinu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

