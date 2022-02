️Situace v Donbasu bohužel spěje k válce, prohlásili v DLR

„A teď si západní partneři dovolují zpochybňovat, jako Psakiová (mluvčí Bílého domu, pozn. red.) a bohužel mnozí další, dokonce hlavy států, že situace je jiná než ta, o které mluvíme: že tam nejsou hromadné hroby, že to může být fake, že situace nevypadá jako genocida. Ne, nevypadá to jako genocida, protože je to opravdová genocida. Možná se nejedná o takový rozsah jako v Africe. Ale, promiňte, to se máme řídit kvantitativními parametry, když sedm let umírají děti, ženy a civilisté, když lidé nevědí, jak vypadá život v míru, když se pro ně zvuky ostřelování stávají něčím absolutně normálním?“