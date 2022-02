Řeporyjský vlasovec Novotný splaskl. Názor

https://cz.sputniknews.com/20220218/reporyjsky-vlasovec-novotny-splaskl-nazor-17676686.html

Ale začněme popořádku. Starosta Novotný měl na kahánku. Řeporyjským Pirátům vadilo Novotného pravomocné odsouzení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele Marka Víta.Na jednání se k Čupkovi přidal zastupitel Jiří Blažek (Sdružení nezávislých kandidátů Řeporyje).Pro odvolání Novotného z funkce nakonec hlasovali pouze tito dva zastupitelé, tři byli proti a šest se zdrželo. Proč se většina zdržela není zřejmé. Bojí se Novotného? Je jim ukradený, protože na podzim budou komunální volby a Novotný může být vyštípán z funkce hlasy voličů?Za povšimnutí stojí něco jiného. Podívejte se, jak Novotný splaskl. Dřív ho byla plná média hlavního proudu. Těšil se popularitě jako přední rusofob. A na rusofobii si chtěl udělat politickou kariéru. V Řeporyjích nechal vztyčit kontroverzní památník kolaborujícím vlasovcům. V multikáře se vydal k ruskému velvyslanectví v Praze. Vyhrožoval smrtí ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovu. A tak dál.To bylo před dvěma roky. A teď? Novotný prohrál nejprve kandidaturu na předsedu ODS. Nedostal se kvůli svému výstřednímu chování na kandidátku občanských demokratů do sněmovních voleb. Modří ptáci mu zařízli jeho sen kandidovat na primátora Prahy.Novotný se proto stáhl do řeporyjského komunálu a k ODS, kterou loni chtěl dokonce opustit, se moc nehlásí. A asi aby mohl na podzim kandidovat za občanské demokraty na starostu pražské městské části, musí sekat dobrotu.A tak vidíme, že přestože situace okolo Ukrajiny nebezpečně doutná a Rusko čelí dezinformačnímu tlaku, Novotný je krotký. Žádnou rusofobní akci nepořádá. Na multikáru sedá prach. Novotný jen udělal inventuru vlajek a zjistil, že nemá tu ukrajinskou.O tom, jak starosta Řeporyjí Novotný politicky splaskl, Sputnik hovořil s konzervativní političkou Janou Markovou.„Piráti ho chtěli odvolat prý kvůli jeho odsouzení za výtržnictví. Já to považuji za zástupný důvod, a že to byli zrovna Piráti, je pro mne překvapením, protože s nimi má mnohé společné. Nicméně pomalu se rozjíždí předvolební kampaň do komunálních voleb a dočkáme se jistě ještě mnohých překvapení.Pan Novotný je účelově kontroverzní od samého počátku, v podstatě si na tom založil celou svou kariéru. Chtěl být vidět a slyšet za každou cenu, jenže si neuvědomil, že situace se mění a může se mu to vrátit jako bumerang. Musí počítat i s tím, že jeho mateřská ODS se jako vládní strana za něho již nepostaví a bude záležet jen na lidech v Řeporyjích, zda si přejí mít takového starostu, nebo ne," míní politička.Je politik Novotný minulostí? Vsázel na rusofobii, aby se dostal do Sněmovny. Nevyšla mu ani kandidatura na předsedu ODS. Zůstane navždy starostou městské části?„Těžko říct, pan Novotný umí překvapovat a dokázal se prosadit i v oborech, kde by to málokdo čekal. Je například jediným našim moderátorem s takhle výraznou vadou řeči. Byl nejmladším šéfredaktorem. Svého času byl populárním politikem uvnitř ODS, dělal věci, na které si ostatní netroufli, viz. jeho „odvážné“ vystoupení v ruské televizi nebo oslava vlasovců. Do Sněmovny ho to ale nedostalo, potopila ho jeho vlastní strana. Už se nehodí, už jsou na tato místa jiní kádři. To se v politice stává a podle mne to pan Novotný ve své namyšlenosti hrubě podcenil.Podle jeho aktuálního facebookového profilu už ho práce s lidmi nebaví, tak uvidíme, zda bude do dalších komunálních voleb vůbec kandidovat. Podle mne s ním vedení ODS do jiné, než místní politiky stejně nikdy nepočítalo, takže tento post je maximum možného," říká paní Marková.Je pro osoby jako je Novotný místo v české politice? Nebo dělá české politické scéně jen ostudu?„Podle mne vulgární a sprostí lidé typu pana Novotného do politiky nepatří. Nicméně je třeba si uvědomit, že svého času se s ním scházel i „pan slušný“ Petr Fiala a chtěl se od něj učit mediální působení. Možná ale v poslední době lidem z ODS došlo, že pan Novotný velmi výstižně demonstroval jejich vlastní pokrytectví. Ti tzv. lepšolidé mu tleskali, když mluvil vulgárně o politických odpůrcích, i když se choval agresivně, nebo dokonce až kriminálně. Fandili mu, byl to jejich člověk. Tito lidé se nezměnili. Jen se jim už pan Novotný nehodí pro aktuální mediální obraz a tak by ho rádi odepsali," míní konzervativní politička Jana Marková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

