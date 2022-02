https://cz.sputniknews.com/20220218/rusko-ma-na-vyber-valku-a-utrpeni-nebo-diplomacii-prohlasil-biden-17691467.html

Rusko má na výběr: válku a utrpení, nebo diplomacii, prohlásil Biden

Rusko má na výběr: válku a utrpení, nebo diplomacii, prohlásil Biden

Biden v pátek večer vystoupil se zvláštním prohlášením k Ukrajině. Uvedl, že uskutečnil dva klíčové telefonáty. První byl s bipartijní skupinou členů Kongresu... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

„Přes úsilí Ruska nás rozdělit, k tomu nedošlo. Jsme jednotní a rozhodní,“ prohlásil Biden.Během několika posledních dnů došlo k porušení příměří. Podle Bidena chtějí povstalci vyprovokovat Ukrajinu.Podle amerického lídra jsou ruská obvinění Ukrajiny z pokusu zahájit vojenskou intervenci dezinformací. Neexistují žádné důkazy, že Ukrajina usiluje o vojenskou operaci, tvrdí Biden. Zároveň šéf Bílého domu pochválil ukrajinskou armádu, že se nenechala vyprovokovat.Podle informací USA má Rusko v plánu podniknout invazi na Ukrajinu, která bude zahrnovat bombardování Kyjeva.USA bude bránit NATO, ale nebude posílat vojáky na Ukrajinu. Nicméně ji bude podporovat. To zahrnuje dodávky zbraní a ekonomickou podporu.Západní spojenci budou hnát Rusko k odpovědnosti, pokud podnikne invazi. Na pořadu dne pak budou i tvrdé ekonomické sankce.Podle amerického prezidenta má však Rusko i nadále šanci vrátit se k diplomacii. Biden připomněl, že se v příštích dnech má setkat americký ministr zahraničí Antony Blinken se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Pokud ale Rusko zaútočí na Ukrajinu před datem setkání, zabouchne tím dveře diplomacii.Na otázku, co ho vede k přesvědčení, že se Putin rozhodl vtrhnout na Ukrajinu, Biden odpověděl, že USA mají velmi schopné možnosti rozvědky.Situace na UkrajiněVe čtvrtek představitelé donbaských lidových republik varovali před eskalací na linii dotyku. Podle nich Kyjev ignoruje všechny předešlé dohody. Přesto na Ukrajině tvrdí, že chtějí problém řešit politicko-diplomatickými prostředky.Dříve lídr Doněcké lidové republiky (DLR) Denis Pušilin uvedl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj brzy nařídí Ozbrojeným silám Ukrajiny zahájit ofenzívu v regionu. Dodal, že kyjevské úřady neustále zvyšují počet vojáků v zóně konfliktu a přesouvají tam zbraně.Na hraničních přechodech s Ruskem byly podle Pušilina vytvořeny podmínky pro rychlý přechod evakuovaných obyvatel DLR do Ruska. Přednost v evakuaci mají ženy a děti. Jako první se evakuují dětské domovy.K evakuaci do Ruska vyzval obyvatele i lídr LLR Leonid Pasečnik. Muže, kteří jsou schopni držet v rukou zbraně, vyzval, aby byli připraveni bránit republiku.První, kdo bude evakuován z LLR, budou obyvatelé města Krasnyj Luč. Evakuace začala v 18 hodin SEČ.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

joe biden, ukrajina, usa, rusko