https://cz.sputniknews.com/20220218/slovaci-po-boji-padli-s-finskem-v-sobotu-je-ceka-zapas-o-bronz-17670523.html

Slováci po boji padli s Finskem. V sobotu je čeká zápas o bronz

Slováci po boji padli s Finskem. V sobotu je čeká zápas o bronz

Slovenští hokejisté do semifinále olympijského turnaje nastoupili proti Finsku. Slovákům se však za celý zápas nepodařilo najít recept na finského brankáře... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-18T07:21+0100

2022-02-18T07:21+0100

2022-02-18T07:35+0100

slovensko

zimní olympijské hry 2022 v pekingu

slovensko

finsko

hokej

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0f/17627980_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_45a6e68f2359e6f9b81e87e6fe64e0c7.jpg

Slovenští hokejisté v semifinále proti Finsku předvedli dobrý a bojovný výkon, finský brankář Harri Sateri však všechna nebezpečí před vlastní brankou vyřešil. Finové v první třetině jednu ze svých šancí zakončili, když se prosadil Manninen. Druhá třetina po šancích na obou stranách skončila bez branek.Slováci se celou třetí třetinu snažilo o vyrovnání, vypracovali si dobré střelecké šance, ale brankáře Sateriho se jim překonat nepodařilo. Slovenský trenér na konci utkání odvolal brankáře a Slováci to zkusili v šesti. Finsko tak druhou branku přidalo na konci zápasu do prázdné branky a vyhrálo 2:0.V sobotním zápase o bronz se Slováci postaví poraženému z duelu Rusko-Švédsko, která je na programu dnes ve 14:10.Finále je na programu v neděli.Český zmar a konecČeští hokejisté v úterý v Pekingu ve vyřazovacích bojích nastoupili proti Švýcarsku. Ačkoli se Česko v první třetině dostalo do vedení, špatný výkon nakonec na Švýcarsko nestačil, Švýcaři tak po výhře 4:2 postoupili do čtvrtfinále olympijského turnaje. Češi již přiletěli do ČR.Čeští hokejisté do utkání nevstoupili špatně, dokonce se v první třetině dostali do vedení, v 11. minutě od modré čáry nahodil Lukáš Klok a puk skončil v síti.Následně však Švýcaři dostali možnost přesilové hry, kterou v 15. minutě využil Andres Ambhul. O pár vteřin později však bylo s českým týmem ještě hůř, Švýcarsko celé utkání otočilo. V 16. minutě vstřelil branku Killian Mottet.Ve druhé třetině si Švýcarsko svůj náskok hlídalo, Česko do velkého tlaku nepouštělo. Skóre se však přece jen měnilo, třetí branku Švýcarů ve 30. minutě zaznamenal Denis Malgin.Ve stejném duchu pokračovala také třetí třetina. Čeští hráči se dostali do křeče, ačkoli se snažili, žádné velké šance si téměř nevypracovali. Naopak opět skórovalo Švýcarsko, na 4:1 v 55. minutě zvýšil Raphael Diaz.Češi se s porážkou smířit nechtěli, ke konci třetí třetiny vybojovali přesilovou hru, kterou se jim podařilo využít. V 56. minutě na 4:2 snížil kapitán Roman Červenka. Češi na závěr ještě zkusili hru bez brankáře. Porážce však nezabránili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220215/cesti-hokejiste-konci-po-spatnem-vykonu-prohrali-se-svycarskem-17632933.html

slovensko

finsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zimní olympijské hry 2022 v pekingu, slovensko, finsko, hokej