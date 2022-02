https://cz.sputniknews.com/20220218/takovou-blbost-jsem-jiz-dlouhou-necetl-zeman-promluvil-o-rozpoctu-i-narodnim-ptaku-17674385.html

„Takovou blbost jsem již dlouhou nečetl.“ Zeman promluvil o rozpočtu i národním ptáku

Poslanci v pátek začali projednávat návrh rozpočtu na letošní rok. Na úvod v Poslanecké sněmovně vystoupil prezident Miloš Zeman se svým projevem.

Prezident Miloš Zeman poslancům řekl, že „škrtat výdaje dokáže cvičený foxteriér, ale najít zdroje příjmu vyžaduje ekonomickou inteligenci“.„Jak najít zdroje příjmů?“ položil si otázku prezident. Podle něj je jednou cestou zrušení daňových výjimek. Vytknul vládám, že nemají odvahu je zrušit. Pochválil ovšem exministryni financí Alenu Schillerovu, že zrušila výjimky za 13 miliard korun.Celkem ale existuje 172 daňových výjimek v rozsahu 380 miliard korun. Pokud by vládě nechyběla odvaha je zrušit ČR, má přebytkový rozpočet, míní Zeman. Za každou výjimkou podle něj stojí lobbistická až mafiánská skupina. Jako příklad uvedl takzvaný solární tunel.Nikdy nebude zrušena sleva na poplatníka, připustil Zeman. „Každá vláda má své voliče a vox populi, vox dei,“ povzdechl si prezident. Nicméně vytknul ministru financí Zbyňku Stanjurovi (ODS), že ji navyšuje. Uvedl ale, že sleva na nevýdělečného člena domácnosti lze bez obav zrušit.Dále se pozastavil nad daní z příjmů fyzických osob. Připomněl kritiku snížení této daně ve výši 90 miliard korun ze strany Mezinárodního měnového fondu. Obvinil ANO a ODS, že připravily státní rozpočet o tuto částku. To je podle něj bizarní.To je důvod, proč je rozpočet proinflační. „Zvýšení peněz v peněženkách znamená zvýšení množství peněz v oběhu. A množství peněz v oběhu (…) vede k inflaci,“ poukázal Zeman na nevýhody současné podoby státního rozpočtu. Podle něj politikům chybí odvaha se vrátit k předešlé výši daní fyzických osob.Škrtáte, kde nemáteV oblasti výdajů se pozastavil nad škrtnutím původně plánovaného zvýšení výdajů na státní pojištěnce. Podle něj to bude hrozit tím, že zdravotní pojišťovny omezí rozsah zdravotní péče.Škrtnout výdaje jenom proto, že si zodpovědné pojišťovny vytvořily rezervu, je podle něj „bolševický přístup, protože budu trestat někoho za to, že zbohatl, a tím budeme všichni chudí“.Pojišťovny již vydaly prohlášení, že budou nuceny omezit rozsah zdravotní péče. „Pokud k tomu dojde, pak tento návrh rozpočtu za cenu ušetření ubohých 14 miliard korun, jo, dosáhne obecní naštvanosti všech, kdo někdy onemocní,“ uvedl prezident.Další „tupý rozpočtový škrt“ jsou podle Zemana investice a navrhl se vrátit k projektu kanál Dunaj-Odra-Labe.Nelíbí se mu ani snížení původně předpokládaných výdajů na dopravní infrastrukturu a nízké výdaje na bytovou výstavbu.S odkazem na keynesiánství poznamenal, že existují dvě rozpočtové oblasti, které mají největší multiplikační efekt: dopravní infrastruktura a bytová výstavba. Náklady na dopravní infrastrukturu snižujete. Bytová výstavba „je utiskovaný sirotek ve všech rozpočtech, včetně toho vašeho“.Po představení svých návrhů Zeman vyjádřil naději, že alespoň část z nich poslanci akceptují. Připustil ale, že je to může stát politické body.Na závěr si Zeman utahoval z jednoho bodu prohlášení vlády. Jednalo se o hledání národního ptáka.Po konci svého přednesu Zeman novinářům uvedl, že předložený rozpočet nemíní vetovat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

