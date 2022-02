https://cz.sputniknews.com/20220218/the-telegraph-v-pripade-ze-evropa-odmitne-plyn-z-ruska-bude-celit-tezke-rane-17689914.html

The Telegraph: V případě, že Evropa odmítne plyn z Ruska, bude čelit těžké ráně

Evropské země mají aktuálně zásoby plynu na měsíc a půl. V případě tvrdých sankcí a odmítnutí dodávek z Ruské federace čeká Evropu vážná krize. Informoval o... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

Jak upřesnil Rees, sklady na daném kontinentu jsou v současnosti zaplněny z 33 %. Obsahují 33 miliard kubíků plynu, které vydrží zhruba do dubna. Za poslední rok se cena tohoto zdroje zvýšila. Experti odhadují, že v případě negativních geopolitických scénářů přestane do Evropské unie proudit ruské palivo a poté cena této suroviny vzroste ještě více.Zmiňme, že Západ v posledních měsících obviňuje Moskvu z přípravy „vpádu“ na Ukrajinu a hrozí sankcemi, a to i v energetice. Rusko opakovaně odmítlo zprávy o „invazi“ a zdůraznilo, že je používá jako záminku pro hromadění většího počtu jednotek NATO v blízkosti hranic země.Kromě toho dál přicházejí prognózy války mezi Moskvou a Kyjevem, a to ze Spojených států amerických a Velké Británie, a to i navzdory návratu ruských jednotek na místa jejich nasazení po manévrech. V pondělí ruský ministr obrany Sergej Šojgu oznámil, že „některá cvičení se chýlí ke konci, některá budou dokončena v blízké budoucnosti“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

