https://cz.sputniknews.com/20220218/tlak-od-nas-prinasi-ovoce-okamura-vysvetlil-proc-ve-snemovne-rozjel-recnicky-maraton-17681298.html

„Tlak od nás přináší ovoce.“ Okamura vysvětlil, proč ve Sněmovně rozjel řečnický maraton

„Tlak od nás přináší ovoce.“ Okamura vysvětlil, proč ve Sněmovně rozjel řečnický maraton

Předseda opoziční SPD Tomio Okamura se v parlamentu chopil sáhodlouhých projevů. Padla taktika obstrukcí na úrodnou půdu? Aneb vyzraje SPD na pětikoalici? Na... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-18T17:05+0100

2022-02-18T17:05+0100

2022-02-18T17:05+0100

názory

spd

tomio okamura

rozhovor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1182/70/11827024_0:358:1200:1033_1920x0_80_0_0_16de620878003c2cdb10dd3ae5de292a.jpg

Pane předsedo, proč je třeba ze strany SPD řečnických maratonů ve Sněmovně? Abyste byli vyslyšeni? Je to účinné, slyší vás? Na Primě vás v Partii Terezie Tománkové srovnali z hlediska délky projevů s Fidelem Castrem.Tomio Okamura: Projevy Castra jsem nikdy nesledoval. Proto si osobně z nich příklad neberu. Ani nemám potřebu jeho projevy zpětně studovat, nijak mne to neinteresuje. Takže nebudu hodnotit, proč jsem byl dán s tímto politikem do srovnání… Možná si „hledají“ záminku, jak v jistém kontextu vytáhnout jméno Castra, jak se to zrovna hodí. Nebo je to prostě jen náhoda. Já jsem Tomio Okamura, hovořím za sebe.Castro byl řečník schopný hovořit/deklamovat/přednášet opravdu hodiny a hodiny. Konkrétně v Partii Miloš Zeman, prezident republiky (FTV Prima, 6. února 2022), řekl toto: „Jestliže využijete třeba i několikahodinového projevu k tomu, abyste řekl, co si myslíte o nějakém zákonu, a případně i o autorech tohoto zákona, což jsem Vám před chvílí řekl i já ohledně pandemického zákona, no tak děláte užitečnou práci. Fidel Castro mluvil ještě déle než například Tomio Okamura.“ Moderátorka Terezie Tománková dodala: „Ten má do něj ještě daleko.“Názor paní moderátorky je její názor. Jinak platí, co jsem k tomu už řekl.Nicméně na konto našeho dlouhého vysvětlování a věcných připomínek, že pandemický zákon je takový paskvil. Jsme v situaci, kdy všichni rozvolňují. Naše vláda by chtěla od března omezit práva občanů? Nejsou karantény, jinde už ani netestují ve školách, nejsou v chodu omezeny nemocnice… To, s čím přišla vláda, to je závažná věc.Vláda je opojena mocí, evidentně. A to ji ponouká uplatňovat totalitní manýry. Má sklon k tomu, aby nadále ovládala lidi. Tato situace si z uvedených důvodů skutečně zasluhuje mimořádnou práci a pozornost. Povinností nás je, abychom chránili svobodu a demokracii. Je velice nebezpečné, když se někdo jiný maskuje ušlechtilými slovy, ale jeho skutky se s podstatou proklamovaných slov rozcházejí.Před 14 dny vláda sama uznala, že předložila něco, co má mouchy…Zodpovědně konstatuji, že to bylo až po soustředěném a vytrvalém tlaku z SPD. Sama vláda uznala, že předložila paskvil. Odmítla to stáhnout.SPD čelí velké přesile. Ale ten tlak od nás z SPD přináší ovoce. Protože sami vládní poslanci, jak víte, předložili k propozici vlády pozměňovací návrhy. Z neomezené platnosti udělali platnost do listopadu, kdy tam zrušili to, aby ministr obrany a vnitra mohli ovládat lidi, snížili drakonické pokuty, například nesmyslná byla pokuta ve výši 3 milionů korun. Ale i tak – šesti set tisícové pokuty považujeme za nepřijatelné.Podstatné, co vám chci říci: velkou měrou k tomu přispěla SPD. Sám si položte otázku, zda to za dlouhé projevy stálo. Myslím, že je to jednoznačné. Na to, jaké přesile ve sněmovně čelí SPD, považuji za úspěch, když navrhovaný zákon prošel změnami.Vždyť zákon v původním znění odmítli i vládní senátoři; vláda má v senátu většinu. Čili sami vládní senátoři zamítli vládní návrh. A to je koalice u moci pár týdnů. Myslím si, že SPD hraje poctivou hru, všemu se pečlivě věnujeme a jak říkám, jsme proti těm, kteří by chtěli škrtit svobodu a demokracii.V minulých třech dnech došlo k další blamáži vlády. Když mělo přijít na hlasování v půl čtvrté ráno, vládní poslanci šli spát, místo aby byli v práci. Při hlasování zjistili, že tam mají jen 97 poslanců a na přehlasování senátního veta, které dali jejich vlastní vládní senátoři, je tam potřeba 101 hlasů. Tudíž jim chyběli poslanci. Protože nepřišli do práce. Šli spát, vykašlali se na to.Díky dlouhým projevům SPD se někteří vysílili a rozhodli se, že nepůjdou do práce. Opakuji: posuďte sami, jaký efekt může mít řečnický maraton. Ale pozor, nejsou to slova pro slova. Naším cílem je obrana demokracie. Děláme to dobře, protože jsme nezaspali. Nezaspíme ani příště.Pane předsedo, děkujeme vám za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220218/slava-ukrajine-poslanci-top-09-v-cele-s-adamovou-privitali-zemana-ve-snemovne-ukrajinskymi-stuzkami-17677817.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vladimír Franta https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1048/71/10487162_0:0:901:900_100x100_80_0_0_77bbcb16161d6d2b8eb2531becd7aae8.jpg

spd, tomio okamura, rozhovor