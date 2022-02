https://cz.sputniknews.com/20220218/ty-jo-zadna-energie-dietolozka-vyvratila-nejznamejsi-mytus-o-kave-17658780.html

Tý jo, žádná energie? Dietoložka vyvrátila nejznámější mýtus o kávě

Tý jo, žádná energie? Dietoložka vyvrátila nejznámější mýtus o kávě

Indická dietoložka Pooja Makhija vyvrátila rozšířený mýtus o kávě, podle kterého právě káva může člověku přidat energii. O skutečných účincích kofeinu se... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-18T07:46+0100

2022-02-18T07:46+0100

2022-02-18T07:46+0100

zdraví

káva

kofein

dietologové

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/12253974_0:705:2321:2010_1920x0_80_0_0_ca3303a4832b3e4c74b2a466f46718f1.jpg

Makhija prohlásila, že káva nedává člověku energii navíc, jak si to mnozí myslí, ale pouze ji „půjčuje“. Odbornice vysvětlila, že kofein, podobně jako jiné stimulanty, pouze spotřebovává zdroje organismu. Dochází k tomu proto, že kofein má podobnou strukturu jako adenosin, který se během dne postupně hromadí v těle a způsobuje pocit ospalosti.A jak to tedy doopravdy funguje? Receptory adenosinu v mozku jsou „zaplněny“ kofeinem, což vytvoří dočasnou iluzi čilosti. Mozek zároveň vyžaduje adenosin a začne vytvářet nové receptory, které se během dne zaplní adenosinem nebo kofeinem, pokud tedy pijete velké množství kávy. Právě kvůli tomu podle odbornice někteří lidé trpí nespavostí, a jiní si klidně po šálce kávy můžou jít lehnout – vše záleží na tom, která z těchto látek se dostala do receptorů.Když chcete získat zdravou porci energie, dietoložka poradila nahradit kávu malou svačinkou.Dříve také americká nutrioložka Lauren Manaker dala několik tipů potravin, které vám pomůžou udržet hladinu energie, aniž byste museli sáhnout po kávě. Mezi takové patří například dietní hovězí maso a kiwi.Káva na lačný žaludekVýživová poradkyně Irina Kononěnková vysvětlila, co dělá s organismem šálek kávy, vypité ráno na lačný žaludek. Informuje o tom portál Doktor Pitěr.„Káva zvyšuje sekreci žaludeční šťávy (průměrné pH kávy je mezi 4,85 a 5,13), a proto konzumace kofeinu bez jídla může vést ke gastritidě, a dokonce i žaludečním vředům,“ upozornila odbornice na výživu. „Káva a kofein zvyšují riziko pálení žáhy a syndromu podrážděného tračníku. Ale snídaně společně s kávou pomáhá snížit celkovou úroveň kyselosti.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220214/kardiolozka-vysvetlila-jak-pit-kavu-bez-rizika-mrtvice-17610416.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

káva, kofein, dietologové