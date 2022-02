Ukrajina vyzvala mezinárodní partnery, aby odsoudili „ruské provokace“ na Donbasu

„A nyní si západní partneři dovolují pochybovat, jako například Psakiová, bohužel, jako i mnoho dalších, dokonce i hlavy států, že tamní situace není ta, o které mluvíme: že tam nejsou masové hroby, že to může být fejk, že tamní situace nevypadá jako genocida. Ne, opravdu to jako genocida nevypadá, je to genocida, skutečná. Možná ne v takových kvantitativních parametrech jako v Africe, ale promiňte, cožpak máme operovat s kvantitativními parametry, když sedm let umírají děti, ženy, civilní obyvatelstvo, když lidé vůbec nevědí, co je to poklidný život, když je pro ně zvuk dělostřeleckého granátu něco naprosto normálního?“ řekla v pořadu „Vlastní pravda“ na NTV.