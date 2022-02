https://cz.sputniknews.com/20220218/v-cr-se-objevi-nejvyssi-mrakodrap-17678952.html

V ČR se objeví nejvyšší mrakodrap

Architektonická kancelář Chybik + Kristof postaví v Ostravě nejvyšší mrakodrap v České republice. Věž se objeví v centru města a bude dosahovat výšky 235...

Architekti začali na projektu pracovat v roce 2019. Rozhodli se vytvořit budovu ve tvaru písmene X s mírným posunutím její osy. Fasáda 56patrového mrakodrapu bude skleněná a nabídne rozsáhlý výhled na město. Uvnitř budou veřejné prostory, kanceláře, hotel, restaurace, bar, a dokonce i bazén. Podle údajů společnosti Archinect bude výstavba zahájena v roce 2023 a dokončena v roce 2027.Pomocí mrakodrapu chtějí architekti ukázat proměny, které se v Ostravě během několika posledních desetiletí udály - z hornického města se stalo průmyslové centrum. Design budovy bude v souladu s tradiční architekturou města.Ostravský mrakodrap by měl svou výškou značně překonat dosud nejvyšší budovu v ČR, brněnský AZ Tower, který se tyčí ve čtvrti Štýřice od roku 2013 a měří 111 metrů.V listopadu byla v New Yorku zahájena výstavba mrakodrapu, který navrhla ruská architektonická kancelář Meganom. V centru Manhattanu vyroste budova o výšce 305 metrů s názvem 262 Fifth. Projekt bude pro společnost prvním realizovaným ve Spojených státech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

