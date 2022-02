https://cz.sputniknews.com/20220218/vladimir-putin-vydal-radu-pokynu-pro-vladu-a-zachranne-slozky-rf--17686080.html

Vladimir Putin vydal řadu pokynů pro vládu a záchranné složky RF

Gubernátor Rostovské oblasti Vasilij Golubev se dnes obrátil na prezidenta Ruské federace Vladimira Putina s prosbou, aby byla regionu v souvislosti s nájezdy... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

Prezident v reakci na výzvu Golubeva telefonoval šéfovi ministerstva pro mimořádné situace Alexandrovi Čuprijanovi, kterému nařídil, aby okamžitě odletěl do regionu a zorganizoval tam práce pro vytvoření podmínek pro ubytování evakuovaných obyvatel DLR a LLR, včetně zajištění teplého jídla a lékařské péče. Kromě toho Putin nařídil vládě, aby okamžitě zajistila platbu ve výši 10 tisíc rublů každému přijíždějícímu z Donbasu do Rostovské oblasti.V Rostovské oblasti v Rusku byl již vytvořen operativní štáb pro příjem běženců z Donbasu.Dnes v centru Doněcka došlo k výbuchu automobilu, který stál na parkovišti u úřadu vlády. Kvůli tomu lídři neuznaných DLR a LLR evakuují své civilní obyvatelstvo do Ruska. Situaci na Donbasu sledujeme živě ve Sputniku.Včera představitelé donbaských lidových republik varovali před eskalací na linii dotyku. Podle nich Kyjev ignoruje všechny předešlé dohody. Přesto na Ukrajině tvrdí, že chtějí problém řešit politicko-diplomatickými prostředky.Dříve lídr Doněcké lidové republiky (DLR) Denis Pušilin uvedl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj brzy nařídí Ozbrojeným silám Ukrajiny zahájit ofenzívu v regionu. Dodal, že kyjevské úřady neustále zvyšují počet vojáků v zóně konfliktu a přesouvají tam zbraně.Na hraničních přechodech s Ruskem byly podle Pušilina vytvořeny podmínky pro rychlý přechod evakuovaných obyvatel DLR do Ruska. Přednost v evakuaci mají ženy a děti. Jako první se evakuují dětské domovy.K evakuaci do Ruska vyzval obyvatele i lídr LLR Leonid Pasečnik. Muže, kteří jsou schopni držet v rukou zbraně, vyzval, aby byli připraveni bránit republiku.První, kdo bude evakuován z LLR, budou obyvatelé města Krasnyj Luč. Evakuace začala v 18 hodin SEČ.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

