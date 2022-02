https://cz.sputniknews.com/20220218/z-lode-ktera-zacala-horet-v-jonskem-mori-zmizelo-11-lidi-17674757.html

Z lodě, která začala hořet v Jónském moři, zmizelo 11 lidí

Jedenáct lidí je pohřešováno po požáru na italské lodi Euroferry Olympia v Jónském moři. Nebyli nalezeni na lodích, které převzaly evakuované cestující a členy... 18.02.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že lodě s evakuovanými lidmi dorazí do přístavu Korfu kolem 11. hodin místního času, a bude tam vykonána důkladná prověrka a sčítání těch, kdo jsou na seznamu cestujících a posádky lodě.Na zraněné čeká záchranáři a lékaři v nemocnicích a také tým pracovníků civilní ochrany regionu Jónských ostrovů.Podle informací kapitána lodě bylo na její palubě 290 lidí (239 cestujících a 51 členů posádky) a také 25 osobních a 153 nákladních automobilů. Záchranáři oznámili, že 278 lidí bylo evakuováno na lodích, které plují do přístavu Korfu, a jeden cestující, který měl problémy s dýcháním, byl přepraven člunem do nemocnice.Požár, k němuž došlo na Euroferry Olympia u pobřeží Řecka v Jónském moři, byl oznámen dnes ráno. Loď plula po trase Igumenica-Brindisi a v okamžiku, kdy vypukl požár, se nacházel v Ereikusu. Ohnisko požáru se nacházelo pravděpodobně na třetí palubě. Kapitán požádal o evakuaci lodě. Na místo neštěstí okamžitě dorazily tři lodě pobřežní stráže, vlečné lodě a jiná plavidla.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

