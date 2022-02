https://cz.sputniknews.com/20220219/blinken-predstava-ze-se-ukrajina-pokusi-vratit-donbas-se-vymyka-jakekoli-logice-17704894.html

Blinken: Představa, že se Ukrajina pokusí vrátit Donbas, se vymyká jakékoli logice

Americký ministr zahraničí Anthony Blinken v rozhovoru pro ruskou televizní stanici Dožď * učinil řadu prohlášení ohledně vyostřené situace na Donbasu. Rovněž... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

Zároveň poznamenal, že „ve svém reakčním dopise pro ministra Lavrova naznačil, že to předpokládá, že během této doby Rusko nezaútočí na Ukrajinu“.Stejně tak americký ministr zahraničí řekl, že Spojené státy americké v případě potřeby zareagují na ruskou agresi a zamyslel se nadútokem na Kyjev.Mimo to americký ministr zahraničí nastínil své obavy z následků útoku na Kyjev.Politik navíc promluvil o svém postoji k tvrzení ruského ministerstva zahraničí, že události na Donbasu jsou genocidou ze strany Kyjeva. Blinken se domnívá, že taková formulace „znehodnocuje“ samotný pojem genocida a je „urážlivá“.Následně objasnil, proč si je tím tak jistý: „Jak to víme? Odtamtud, alespoň na ukrajinské straně kontaktní linie, která byla vytyčena po ruské invazi na území Ukrajiny, pracují pozorovatelé OBSE, kteří kontrolují, co se tam děje a neděje.“V neposlední řadě americký ministr zahraničí zkritizoval spekulace o tom, že zhoršení situace souvisí s rozhodnutím Ukrajiny vrátit Donbas.Zmiňme, že americký prezident Joe Biden již dříve vyjádřil stejnou myšlenku v televizním projevu o Ukrajině.* média působící jako zahraniční agent v RuskuSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

