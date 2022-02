https://cz.sputniknews.com/20220219/cesi-budou-platit-za-plyn-zlatem-general-pavel-navrhl-trest-pro-rusko-a-nasledoval-vyprask-17703534.html

„Češi budou platit za plyn zlatem.“ Generál Pavel navrhl trest pro Rusko a následoval výprask

Bývalý předseda vojenského výboru NATO Petr Pavel se sešel s velvyslancem Ukrajiny v ČR Jevhenem Perebyjnisem. Po setkání generál na své stránce na Twitteru... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle bývalého náčelníka generálního štábu Armády ČR se řeč s ukrajinským velvyslancem stočila mimo jiné na páky ekonomického tlaku na Rusko. Pavel si přitom myslí, že by Západ měl být připraven v případě agrese odpojit Rusko od systému SWIFT.V komentářích však lidé zpochybnili, že by některé země, jmenovitě Německo, odpojení Ruska od systému SWIFT podpořily. Kvůli tomu by totiž utrpěly především ony samy.„Západ možná. Ale Němci to nikdy nepodpoří. Myslím, že už to deklarovali tolikrát, že by to mělo být srozumitelné každému,“ vyjádřil svůj názor jeden uživatel.„Jak by Němci zaplatili za plyn? Nečekejte nereálné,“ dodal další muž.„Pozor, Němci a Češi budou platit za plyn zlatem,“ vtipkovali během diskuse.„Střelba do vlastní nohy snadno a rychle. Gratulky!“ zaznělo v komentářích.Mnohým se nelíbil samotný zásah generála do záležitostí jiné země. V jeho setkání s velvyslancem viděli prezidentské ambice.„Jste na přátelské návštěvě, nebo si už hrajete na prezidenta? Drzost, nesoudnost a hloupost,“ odsoudila jeho chování jedna komentující.„Nevolený a nejmenovaný občan si hraje na ‚diplomata’ ČR a jedná s velvyslancem UA,“ komentoval další uživatel.„Stínový prezident, stínový ministr zahraničí a stínový občan ČR Petr Nato a Pavel Warsau promluvil,“ dodali v komentářích.Zmiňme, že před několika dny tři nejmenované zdroje, které jsou obeznámeny s přípravami sankcí, agentuře Reuters oznámily, že odpojení Ruska od mezinárodního systému plateb SWIFT zřejmě nebude mezi sankcemi, které by Spojené státy a evropské země zavedly po ruském útoku na Ukrajinu.Podle zdrojů agentury Reuters zástupci USA a evropských států nezvažují odpojení Ruska od systému SWIFT po výhradách vyslovených několika evropskými zeměmi. Evropské finanční instituce například vyjádřily obavy, že by Rusko po odpojení od systému mezinárodních plateb nemuselo dále hradit své závazky.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

