https://cz.sputniknews.com/20220219/der-spiegel-pripomnel-pozici-zapadu-v-otazce-nerozsirovani-nato-v-roce-1991-17693279.html

Der Spiegel připomněl pozici Západu v otázce nerozšiřování NATO v roce 1991

Der Spiegel připomněl pozici Západu v otázce nerozšiřování NATO v roce 1991

V roce 1991 byly západní země proti rozšiřování NATO na východ a označovaly za nepřijatelné zapojení do aliance východoevropských zemí. Oznámil to týdeník Der... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-19T10:33+0100

2022-02-19T10:33+0100

2022-02-19T10:33+0100

svět

nato

media

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/17482823_0:115:3230:1932_1920x0_80_0_0_4a634b84c00d149cb54789d796733674.jpg

Dokument, který byl dříve označen za tajný, nalezl americký politolog Joshua Shifrinson. Jde o protokol schůzky politických ředitelů MZV USA, Velké Británie, Francie a Německa v Bonnu 6. března 1991.Na schůzce, která se konala několik měsíců před vypršením platnosti Varšavské smlouvy, projednávali její účastníci bezpečnost Polska a dalších východoevropských zemí, píše týdeník. Politici ve Varšavě a Budapešti už po nějakou dobu dávali najevo svůj zájem o vstup do Severoatlantické aliance. Avšak, jak podotýká Der Spiegel s odvoláním na dokument, Londýn, Washington, Berlín a Paříž pokládaly členství v NATO východoevropských zemí za nepřijatelné.Podle tohoto dokumentu představitel MZV Německa Jürgen Chrobog tehdy prohlásil: „V průběhu jednání ve formátu Dva plus čtyři jsme dali jasně najevo, že nebudeme rozšiřovat NATO za Labe. Proto nemůžeme nabídnout Polsku a dalším zemím členství v NATO“. Der Spiegel píše, že si Chrobog podle všeho popletl řeky Labe a Odru.Smlouva Dva plus čtyři – Smlouva o definitivním urovnání pro Německo – byla uzavřena 12. září roku 1990 v Moskvě. Podepsali ji ministři zahraničních věcí SRN a NDR, a také ministři SSSR, USA, Velké Británie a Francie. Tato smlouva ukončila proces sjednocení SRN a NDR.S pozicí Chroboga v jednáních souhlasil zástupce USA Raymond Seitz: „Dali jsme Sovětskému svazu jasně na srozuměnou – v jednání ,dva plus čtyři’, a také v jiných jednáních… že se NATO nesmí ani formálně, ani neoficiálně rozšiřovat na východ,“ cituje dokument Der Spiegel.Ruský prezident Vladimir Putin nejednou prohlásil, že v NATO slíbili, že nebudou alianci rozšiřovat na východ, Rusko však „napálili“. Promluvil o tom mj. na velké tiskové konferenci v prosinci. Shodnou tézi vyslovil podle informace Reuters také v rozhovoru s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem 7. února v Moskvě.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ze své strany prohlásil, že se aliance nikdy nezavázala k tomu, že se nebude rozšiřovat. Promluvil o tom také ministr zahraničí USA Antony Blinken a označil požadavky Ruska o zárukách bezpečnosti za „naprosto nesplnitelné“ (nerozšiřování NATO a nezapojení do aliance zemí bývalého SSSR jsou hlavními body těchto požadavků).Na briefingu 7. prosince připomněli novináři mluvčímu MZV USA Nedu Priceovi, že v roce 1990 ministr zahraničí USA James Baker slíbil prezidentu SSSR Michailu Gorbačovovi, že se NATO nebude rozšiřovat na východ. „Stejně jako předchozí administrativy jsme dali jasně na srozuměnou, že dveře NATO jsou otevřeny, že jsme oddaní politice otevřených dveří, která byla vyhlášena v Bukurešti, že NATO má zůstat i nadále variantou pro uchazeče, když budou připraveni a schopni plnit patřičné závazky,“ odpověděl Price.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220219/zelenskyj-behem-navstevy-mnichova-bude-jednat-s-johnsonem-scholzem-harrisovou-17692521.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nato, media, jens stoltenberg