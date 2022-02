Do Česka míří Eunice! Kvůli silnému větru zůstalo bez elektřiny 26 tisíc odběratelů

Tomu se říká jízda. Vítr nám zase zesílil a my se ještě nezastavili. Od páteční 22.h. do sobotní 11.h. evidujeme 86 událostí v souvislosti s větrem. Nejhorší situace je na Pardubicku. Je to jako přes kopírák - spadlý strom, utržená střecha, držte se a my jedeme dál, pomáhat VÁM. pic.twitter.com/y2Qkp9u7EY