https://cz.sputniknews.com/20220219/fiala-o-ukrajine-valka-se-dotkne-i-nas-ale-jsme-pripraveni-i-na-vypadek-dodavek-energii-17695870.html

Fiala o Ukrajině: Válka se dotkne i nás, ale jsme připraveni i na výpadek dodávek energií

Fiala o Ukrajině: Válka se dotkne i nás, ale jsme připraveni i na výpadek dodávek energií

Agresorovi se nesmí ustupovat, prohlásil premiér České republiky Petr Fiala (ODS), který vystoupil v sobotu s prohlášením k situaci kolem Ukrajiny. Podle něj... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-19T13:27+0100

2022-02-19T13:27+0100

2022-02-19T13:28+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

česká republika

petr fiala

ukrajina

krize

válka

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/17452789_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_b3cad0227d860893f307ab89d36e9460.jpg

Fiala na videu, které zveřejnila ODS, uvedl, že s napětím a obavami sleduje dění na rusko-ukrajinské hranici. Podle něj panují obavy, že se v Evropě znovu objeví válečný konflikt. Připomněl, že Ukrajina je vzdálena od České republiky zhruba 300 kilometrů a že v zemi žije mnoho Ukrajinců.„Ten případný válečný konflikt by měl nepochybně dopady i na nás a Českou republiku,“ řekl premiér. Podle něj je však jeho vláda připravena tuto situaci zvládnout.Zároveň ale dodal, že se snaží na mezinárodní úrovni vyřešit situaci mírovou a diplomatickou cestou. Podle něj je však důležité, aby v zásadních věcech byla Evropa jednotná.Fiala obvinil Rusko, že se snaží Česko oslabit a rozdělit, aby ho mohlo snadněji ovlivňovat. Jako příklad zmínil „intenzivní dezinformační válku“ na území ČR, kterou se podle něj snaží Moskva podkopat sounáležitost našich občanů a sounáležitost s českým demokratickým státem. Připomněl i vrbětickou kauzu, kdy podle oficiální verze ruští agenti vyhodili do vzduchu muniční sklad, při kterém byli zabiti dva čeští občané.Dále připomněl i negativní historické zkušenosti České republiky, které připomínají neblahé důsledky ústupků agresorovi i ruskou snahu podmanit si střední a východní Evropu a potlačit touhu obyvatel po svobodě.Dále Fiala vyjádřil přesvědčení, že země Západu mají k dispozici nástroje, jak odradit jiné státy od vojenské agrese, a to i Rusko. Základní podmínkou je především nekompromisní postoj v otázce základních hodnot mezinárodního práva.I přes napjatou situaci má Fiala dobrý pocit z rozhovorů, které měl tento týden s lídry dalších zemí EU a pochvaloval si jednotu, která v EU a NATO panuje.Situace na UkrajiněVe čtvrtek představitelé donbaských lidových republik varovali před eskalací na kontaktní linii. Podle nich Kyjev ignoruje všechny předešlé dohody. Přesto na Ukrajině tvrdí, že chtějí problém řešit politicko-diplomatickými prostředky.Ještě dříve nejvyšší představitel Doněcké lidové republiky (DLR) Denis Pušilin uvedl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj brzy nařídí Ozbrojeným silám Ukrajiny zahájit ofenzívu v regionu. Dodal, že kyjevské úřady neustále zvyšují počet vojáků v zóně konfliktu a přesouvají tam zbraně.Na hraničních přechodech s Ruskem byly podle Pušilina vytvořeny podmínky pro rychlý přechod evakuovaných obyvatel DLR do Ruska. Přednost v evakuaci mají ženy a děti. Jako první jsou evakuovány dětské domovy.K evakuaci do Ruska vyzval obyvatele i lídr LLR Leonid Pasečnik. Muže, kteří jsou schopni držet v rukou zbraně, vyzval, aby byli připraveni bránit republiku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220219/stoltenberg-prohlasil-ze-nejsou-priznaky-deeskalace-na-ukrajine-17695422.html

https://cz.sputniknews.com/20220218/rusko-ma-na-vyber-valku-a-utrpeni-nebo-diplomacii-prohlasil-biden-17691467.html

česká republika

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, petr fiala, ukrajina, krize, válka, rusko