https://cz.sputniknews.com/20220219/jak-odhalit-rakovinu-jiz-v-pocatku-venujte-zvysenou-pozornost-svemu-stavu-pri-rannim-probuzeni-17705515.html

Jak odhalit rakovinu již v počátku? Věnujte zvýšenou pozornost svému stavu při ranním probuzení

Jak odhalit rakovinu již v počátku? Věnujte zvýšenou pozornost svému stavu při ranním probuzení

Dokud nezačíná rakovina výrazně postupovat, zůstává zpravidla tato nemoc nediagnostikována. Většinou je to způsobeno neurčitostí příznaků. Podle britského... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-19T23:15+0100

2022-02-19T23:15+0100

2022-02-19T23:15+0100

zdraví

rakovina

zdraví

zdravotní stav

spánek

ráno

organismus

modřina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/771/98/7719877_0:221:2000:1346_1920x0_80_0_0_9c3a6be52ae67b525d39874e8e5d49e2.jpg

Je naprosto jasné, že klíčem k přežití rakoviny je její včasné odhalení. Pokud jsou rakovinové buňky ponechány svému osudu, začínají se množit a šíří se do sousedních oblastí těla. Včasná reakce poskytuje šanci zastavit tento proces.Záludnost je v tom, že se příznaky rakoviny buď neprojevují vůbec nebo jsou příliš nevýrazné, abyste si jich na začátku všimli. Proto je třeba věnovat pozornost veškerým svým tělesným změnám a hlásit je svému praktickému lékaři, radí lékárník Abbas Kanani.Podle něj může být významným varovným signálem třeba i to, jak se cítíte, když se ráno probudíte. Kanani tak například upozorňuje, že pravidelné probouzení během více než dvou týdnů s bolestí v krku může být docela jasným znamením začátku patologického procesu v organismu.Totéž platí podle jeho slov i pro kašel.Dalším výmluvným znamením, které může ráno zasáhnout a sužovat vás celý den, je únava.„Je normální, pokud se ráno cítíte trochu unavení, ale pokud to pro vás není obvyklé nebo si všimnete únavy, která přetrvává po celý den, měli byste si to nechat zkontrolovat,” vysvětlil Kanani.Dodal, že obzvláště znepokojivá je únava, pokud je doprovázena dalšími znepokojivými příznaky.„Nechte se vyšetřit u svého praktického lékaře, zvláště pokud je noční pocení doprovázeno únavou, ztrátou hmotnosti nebo vznikem modřin,” uzavřel britský lékárník Abbas Kanani.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220219/lekar-upozornil-na-rane-priznaky-rakoviny-zaludku-17674875.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rakovina, zdraví, zdravotní stav, spánek, ráno, organismus, modřina