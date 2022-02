Janda radí Čechům: Zablokujte proruské debily, ignorujte vlastizrádce Zemana a dodejte zbraně Kyjevu

„Co by Česko mělo nyní dělat: Co nejvíce zbraní a munice pro ukrajinskou armádu. Můžeme, máme, rozhodneme, dovezeme… Připravit Česko na přijetí tisíců až desetitisíců Ukrajinců, kteří mohou utíkat před krvavou válkou… Připravit velký balík praktické humanitární pomoci ve prospěch ukrajinských institucí v řádu minimálně stovek milionů korun, kde to jen bude potřeba,“ píše Janda.