https://cz.sputniknews.com/20220219/kate-middletonova-porusila-prisne-kralovnino-pravidlo-tykajici-se-jidla-17692736.html

Kate Middletonová porušila přísné královnino pravidlo týkající se jídla

Kate Middletonová porušila přísné královnino pravidlo týkající se jídla

Vévodkyně z Cambridge porušila přísné pravidlo britské královny Alžběty II. – nedávat najevo své gastronomické preference. Oznámil to tabloid The Mirror. 19.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-19T09:29+0100

2022-02-19T09:29+0100

2022-02-19T09:29+0100

celebrity

královská rodina

kate middleton

alžběta ii.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/68/93/689381_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c2e851b9d228a537f0a6bfa6aa2cf0b8.jpg

Panuje názor, že za dobu své 70leté vlády královna nikdy nemluvila o svých oblíbených jídlech mimo prostory svého paláce. Přitom dokonce ani její osobní kuchaři někdy nevědí, co konkrétně má Její Veličenstvo ráda. Podle slov královských insiderů nedává své preference najevo, protože jinak by dostávala na každém obědě nebo recepci ta samá jídla.Avšak již v roce 2018 porušila Kate Middletonová tuto tradici v průběhu oficiální návštěvy nemocnice, kde jednomu nemocnému chlapci prozradila, že má velmi ráda olivy a těstoviny. Podle svých slov vévodkyně předala tyto priority také svým dětem – princi Georgeovi a princezně Charlottě, které velmi rády vaří společně se svou matkou.Co se týče královny, její bývalý vrchní kuchař to tajemství přece jen prozradil a přiznal se, že Alžběta II. má velmi ráda čokoládový piškotový dort. Kuchař řekl, že to je jediné neměnné jídlo na královském jídelníčku, a že královna si bere pokaždé jen malý kousíček, až nezbude z dortu nic.Dříve se psalo o tom, že vévodkyně z Cambridge dvakrát během jednoho dne porušila protokol při plnění královských povinností. Navštívila sociální středisko Parents and Communities Together (PACT) v Londýně, kde hovořila s dobrovolníky. Měla na sobě přiléhavé černé kalhoty a černé tričko, a také šedé sako. Ukázalo se, že porušila najednou dvě pravidla královského oblékání: měla na sobě prakticky úplně černé oblečení a zúžené kalhoty.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220218/maminka-moniky-maresove-promluvila-o-tehotenstvi-sve-dcery-monika-ma-podle-ni-dvacet-let-zpozdeni-17677405.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

královská rodina, kate middleton, alžběta ii.