https://cz.sputniknews.com/20220219/konec-spekulaci-vojnar-se-vyjadril-ke-vztahu-s-vondrackovou-a-prozradil-zda-jsou-jeste-spolu-17698288.html

Konec spekulací? Vojnar se vyjádřil ke vztahu s Vondráčkovou a prozradil, zda jsou ještě spolu

Konec spekulací? Vojnar se vyjádřil ke vztahu s Vondráčkovou a prozradil, zda jsou ještě spolu

V poslední době se spekuluje o tom, že česká zpěvačka Lucie Vondráčková a moderátor Petr Vojnar už netvoří pár. Ani jeden z nich se k tomu napřímo nevyjádřil... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-19T15:21+0100

2022-02-19T15:21+0100

2022-02-19T15:21+0100

celebrity

lucie vondráčková

vztah

zpěvačka

moderátor

láska

vyjádření

rozhovor

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/15490296_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ba259205cfb028573eb6d433a81017d1.jpg

Vondráčková a Vojnar spolu začali randit asipřed osmi měsíci. Zpočátku se ke vztahu vyjadřovali, i když jen velmi stručně, sem tam se spolu objevili i ve společnosti, ale nyní se po nich slehla zem. Na akcích se ukazují každý sám, a tak vznikly zvěsti o tom, že se možná rozešli. Moc tomu nepomáhá ani skutečnost, že o sobě v rozhovorech nemluví, jako by si snad byli cizí.Vojnar však tentokrát udělal výjimku a portálu eXtra.cz se tak trochu svěřil. Zpočátku však nebyl příliš sdílný, jelikož si sám nastavil mantinely.Odmítl tak hovořit o tom, zda s Vondráčkovou stále tvoří či netvoří pár. Proč? I na to měl odpověď.Jejich lásce tak asi konec není, ale nic to nemění na tom, že Vojnar o Vondráčkové hovořit nechce.Podle jeho reakcí je tedy patrné, že sdílný nebude ani do budoucna. Pokud se tedy nestane něco, co by za sdílení stálo.Řeč přišla i na konkrétní spekulace o rozchodu, které se objevily poté, co Vojnarna Silvestra letěl do USA s kamarády. Vonráčková přitom zůstala v ČR sama se svými syny.V závěru se ještě vyslovil k tomu, co mu na Lucii imponuje: „Je to fajn holka, fajn osobnost, k tomu navíc krásná ženská. A je chytrá. Oba jsme rodiče, takže společných témat byla a je spousta.“Již v předchozích rozhovorech navíc dával najevo, že vážně uvažuje o budoucnosti právě s ní. Uvedl, že mu na tomto vztahu záleží a rozhodně mu to není jedno.V samotném závěru ještě zmínil, že by se ještě moc rád stal znovu tátou: „Bavili jsme se o tom, že oba bychom si ještě přáli jedno dítě. Pokud nám to spolu vydrží, tak z logiky věci ho budeme mít spolu. Pokud nám to nevydrží, tak ho spolu mít nebudeme. Tohle člověk ale plánovat nemůže. Někdy to klapne, někdy ne.“Petr VojnarVojnar je český moderátor, herec, zpěvák a youtuber. Proslavil se zejména svým působením v kapele T-Boyz, která se všakv roce 2004 rozpadla. Širší veřejnosti se stal známým svým spolumoderováním talkshow Nikdo není dokonalý, kde se objevoval po boku Jiřího Krampola. Od roku 2010 má novou „obživu,“ a sice působí na YouTube, kde začal od roku 2016 upozorňovat na nekalé praktiky pojišťovacích firem.Co se týče jeho osobního života, má za sebou pár nepovedených vztahů. Nicméně s bývalou přítelkyní Andreou má syna Sebastiana.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umisťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka, a v roce 2022 se jim narodí další potomek. Letos v září se navíc tajně vzali. Lucie má s Plekancem z manželství dva syny, Matyáše a Adama.Posledním partnerem Lucie byl moderátor Petr Vojnar. Nyní se však spekuluje o tom, že již netvoří pár. Ani jeden z nich se však k těmto zvěstem nevyjádřil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220219/se-divim-ze-vam-ty-cecky-nevypadly-ceterova-vystavila-sve-bujne-poprsi-a-nastvala-fanousky-17686237.html

https://cz.sputniknews.com/20220219/monika-bagarova-dojala-sve-fanousky-az-k-slzam-17696430.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lucie vondráčková, vztah, zpěvačka, moderátor, láska, vyjádření, rozhovor