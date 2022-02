„Laciné.“ Belohorcová to schytala za vyšpulený zadek a foto nahoře bez

https://cz.sputniknews.com/20220219/lacine-belohorcova-to-schytala-za-vyspuleny-zadek-a-foto-nahore-bez-17699971.html

Poslední dobou se mezi celebritami 40+ hojně rozšířil trend odhalování se za každou cenu. Tentokrát se k němu připojila i moderátorka Zuzana Belohorcová, která... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

Poté, co za laciné fotografie schytala pořádnou dávku kritiky Lela Ceterová, je nejspíše na řadě i Zuzana Belohorcová. Ta se totiž rozhodla, že ve svých 45 letech všem ukáže, že rozhodně nepatří do „starého železa“. Odhodila tedy svršky, vyšpulila zadek a fanoušci reagovali.Odezva tak na sebe nenechala dlouho čekat. „Co dodat...“ psali někteří a bylo vidět, že jim došla slova.Lichotek postupně přibývalo: „Ten výhled je opravdu famózní.“Spousta uživatelů přitom psalo, že Zuzana má krásný zadeček a další zvědavci se dokonce drze ptali, zda bude i foto zepředu.Nicméně, i když někteří tento snímek obdivovali a psali, že to na něm Zuzaně opravdu sluší, ne všichni měli stejný pohled na věc. Na některé to totiž už bylo moc a uváděli, že je to od Zuzany laciné.A objevovaly se další: „1. a 3. fotka hezká, ta 2. taková laciná. Ale proti gustu…“Jiní dodávali, že ač má Zuzana opravdu nádhernou postavičku, tohle vážně nemá zapotřebí.Našlo se ale i pár lidí, kteří se Zuzany zastali a psali, že na tom nevidí nic zlého: „Já osobně si myslím, že když má někdo sexy zadek, tak proč ho neukázat. Žijeme jen jednou a nikdo neví, jak dlouho. Proč si stále na něco dávat pozor… Je potřeba se v dnešní době uvolnit.“Zuzana BelohorcováZuzana Belohorcová je na Slovensku známá jako moderátorka počasí a erotického pořadu Láskanie. V minulosti moderovala i erotickou show v Česku – Peříčko, vysílanou na televizní stanici TV Nova. Na televizi Markíza moderovala také reality show Big Brother.Od roku 2012 Zuzana Belohorcová bydlela se svým manželem Vlastimilem Hájkem a dětmi (Salma, Nevio) na Floridě. Když se s manželem rozhodli opustit slunečné Miami, nejvíce jim chyběl jejich život na pláži. Proto hledali podobné místo v Evropě, kde je to podle nich bezpečnější. Jako první si vybrali Marbellu ve Španělsku. Ale nelíbilo se jim chladné počasí, často tam pršelo. Rodina se proto rozhodla pro nové místo pobytu a brzy se přestěhovala na ostrov Tenerife, kde mají svá sídla i jiné české celebrity.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

