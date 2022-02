https://cz.sputniknews.com/20220219/monika-bagarova-dojala-sve-fanousky-az-k-slzam-17696430.html

Monika Bagárová dojala své fanoušky až k slzám

Zpěvačka Monika Bagárová je na svou dcerku Ruminku náležité pyšná a jde vidět, že pro ni znamená opravdu celý svět. Svou holčičkou se navíc ráda chlubí i na... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-19T13:56+0100

2022-02-19T13:56+0100

2022-02-19T13:56+0100

celebrity

monika bagárová

machmud muradov

dcera

fotografie

instagram

Nyní se Monika podělila o pár snímků a kratičké video, na kterém je zachyceno to, jak její dcerka roste. Na snímcích se objevuje třeba to, jak se Monika v objetí mazlí se svou dcerkou nebo také společné fotografie s Moničiným partnerem a tatínkem Ruminky, Machem Muradovem.A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Někteří ale hned Monice vzkazovali, aby byla opatrná na to, co si přeje a další dodávali, že každé období má něco do sebe. Jiní však přiznávali, že ten čas opravdu letí…Mnozí se také zaměřovali na to, jak moc Ruminka vyrostla a na koho je nyní podobná.Další podotýkali, že je překrásnou kopií rodičů. Pochvalovali si také, že je to nádherná fotečka.A nebyly samy: „Moje nejoblíbenější influencerka Ruminka. Naprosto boží, kouzelná a šikovná princezna.“Fanoušci také poukazovali na to, že z fotek čiší láska a že jde vidět, že Monika svou dcerku opravdu zahrnuje láskou a péčí.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer, Machmud „Mach“ Muradov byl donedávna jejím partnerem. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Zápasník MMA Muradov se ale kvůli častým cestám do rodného Uzbekistánu nacházel většinu svého času mimo český domov. Ve své rodné zemi měl totiž rozjetou vlastní zápasnickou ligu Muradov Professional League, kvůli čemuž měl s Bagárovou de facto vztah na dálku. V médiích se proto hodně spekulovalo o tom, že se mladí rodiče rozešli a že již netvoří pár. To se nakonec potvrdilo.Bagárová své příznivce před Vánoci informovala o tom, že s Machem již pár netvoří. Po třech letech jejich vztah skončil rozchodem. Monika uvedla, že se s Machem „rozešli z mnoha důvodů“. Nakonec se ale mladí rodičové dohodli, že to zkusí, a tak se k sobě zase vrátili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

