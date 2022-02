https://cz.sputniknews.com/20220219/nato-zvysuje-pohotovost-tisicu-vojaku-oznamila-media-17692342.html

NATO zvyšuje pohotovost tisíců vojáků, oznámila média

NATO zvyšuje pohotovost tisíců vojáků, oznámila média

Kvůli „krizi s Ruskem“ a obavám ohledně eventuálního vyostření situace na rusko-ukrajinské hranici zvýšila NATO stupeň pohotovosti svých vojáků. Oznámila to... 19.02.2022, Sputnik Česká republika

Jde o síly rychlé reakce (NATO Response Force, NRF). Tisíce vojáků mají být připraveny k přesunu do oblasti konfliktu nikoli během 30 dnů, jak tomu bylo dříve, ale během jednoho týdne.NRF se skládají z pozemních, vzdušných a námořních útvarů, a také speciálních jednotek, a jsou určeny k operativní podpoře operací NATO. V prosinci roku 2021 deník Die Welt oznámil, že na pozadí přemístění ruských vojsk u hranice s Ukrajinou zvýšila aliance bojovou pohotovost celkem 40 tisíc vojáků.Večer 18. února ministerstvo obrany Německa oznámilo, že zvýší stupeň pohotovosti svých vojáků v rámci sil rychlé reakce NATO.O nutnosti uvedení sil NRF do zvýšené pohotovosti promluvil 16. února generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg. Koncem ledna Pentagon oznámil, že kvůli situaci kolem Ukrajiny uvedl do zvýšené pohotovosti 8,5 tisíce vojáků „v USA a za jejich hranicemi“. Budou rychle přesunuti do Evropy na žádost NATO nebo „v jiných situacích“. V některých případech se rozhodlo Ministerstvo obrany USA zkrátit termíny přesunu vojáků z deseti na pět dnů. Americké úřady nejednou zdůraznily, že nehodlají posílat vojska na Ukrajinu, vojáci se přesunují do východoevropských zemí na ochranu spojenců v NATO.Členské země NATO oznámily rozšíření své vojenské přítomnosti ve Východní Evropě, mj. v Litvě, Bulharsku a Rumunsku. NATO přesunula do tohoto regionu několik stíhaček F-16 a F-35, válečné lodě a několik pozemních jednotek. Aliance začala zvyšovat svou vojenskou přítomnost v regionu na pozadí vyostření situace kolem Ukrajiny a obvinění Ruska z příprav invaze do této země, která znějí na Západě. Moskva tato obvinění odmítá.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

